Сытник ответил на вопрос, планирует ли НАБУ возвращать в госбюджет больше средств, чем тратят на ведомство

Во второй половине 2021 года НАБУ возместило 840 млн грн, сообщил Сытник Фото: nabu.gov.ua

Один из журналистов задал ему вопрос, планирует ли НАБУ возвращать в госбюджет больше средств, чем сумма, на которую финансируется ведомство.

"Ни один антикоррупционный орган не возвращал больше, чем на него шло финансирование", – заявил Сытник.

По его данным, за второе полугодие 2021 года ведомство возместило 840 млн грн.

"Это достаточно серьезная сумма, если брать наш бюджет – 1 млрд грн. То есть, в принципе, мы постепенно подходим к тому, что возвращаем средств или столько, или больше средств, выделяемых на финансирование", – объяснил Сытник.