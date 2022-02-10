По материалам НАБУ приговоры получили судьи, прокуроры, сотрудники СБУ – Сытник

"На сегодняшний день 40 человек осуждены к реальной мере наказания. Относительно значительного количества человек приговор вступил в силу, то есть прошел апелляционную инстанцию. Некоторые из них уже прошли даже кассационную инстанцию", – сказал директор НАБУ.

По его данным, реальные приговоры вынесены, в частности, относительно 13 судей, пяти прокуроров (три из них работали в Генеральной прокуратуре, отметил Сытник) и трех сотрудников Службы безопасности Украины.

"Это именно то, чего от нас требовали", – подчеркнул Сытник.

Он отметил, что уже выполнены некоторые решения суда "относительно конфискации".