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Кабмин определился с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию главы НАБУ

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Конкурс на пост главы НАБУ должен стартовать в апреле, говорил бывший руководитель САП
Конкурс на пост главы НАБУ должен стартовать в апреле, говорил бывший руководитель САП
Фото: НАБУ / Facebook

Кабинет Министров Украины на заседании 9 февраля принял решение об определении кандидатов в состав конкурсной комиссии по отбору директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Продолжаем подготовку к конкурсу по избранию директора НАБУ. Приняли протокольное решение об определении трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро", – написал Шмыгаль.

По словам премьера, позже, когда будут учтены предложения международных партнеров, на заседании Кабмина рассмотрят проект решения о составе комиссии.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", министр Кабинета Министров Олег Немчинов на заседании Кабмина сообщил, что с учетом предложений Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Министерства экономики в состав конкурсной комиссии предлагают определить трех человек:

  • первого проректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко;
  • заведующего кафедрой уголовного процесса Академии адвокатуры Украины Кирилла Легких;
  • адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения "Ассирия" Алексея Савчука (делегированного Днепропетровским национальным университетом имени Олеся Гончара).
Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В октябре 2021 года Верховная Рада приняла новый закон о НАБУ. Этот нормативный документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщала пресс-служба Верховной Рады.

Конкурс на должность главы бюро должен начаться в апреле 2022 года, говорил экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Утром 9 февраля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Офис президента "готовится снести весь конкурс", так как международные эксперты имеют в комиссии решающее право голоса.

"Если коротко, то Зеленский хочет просрочить решение КМУ о формировании конкурсной комиссии, чтобы потом снести/подвесить весь процесс через ОАСК. В сегодняшней повестке дня заседания правительства этого вопроса нет. Это значит, что для принятия этого решения остается только заседание в понедельник", – написал Шабунин в Telegram.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, конкурс, Виталий Шабунин, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий, ОАСК, Олег Немчинов
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