Кабмин определился с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию главы НАБУ

Конкурс на пост главы НАБУ должен стартовать в апреле, говорил бывший руководитель САП Фото: НАБУ / Facebook

"Продолжаем подготовку к конкурсу по избранию директора НАБУ. Приняли протокольное решение об определении трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро", – написал Шмыгаль.

По словам премьера, позже, когда будут учтены предложения международных партнеров, на заседании Кабмина рассмотрят проект решения о составе комиссии.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", министр Кабинета Министров Олег Немчинов на заседании Кабмина сообщил, что с учетом предложений Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Министерства экономики в состав конкурсной комиссии предлагают определить трех человек:

первого проректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко;

заведующего кафедрой уголовного процесса Академии адвокатуры Украины Кирилла Легких;

адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения "Ассирия" Алексея Савчука (делегированного Днепропетровским национальным университетом имени Олеся Гончара).