Кабмин определился с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию главы НАБУ

"Продолжаем подготовку к конкурсу по избранию директора НАБУ. Приняли протокольное решение об определении трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро", – написал Шмыгаль.
По словам премьера, позже, когда будут учтены предложения международных партнеров, на заседании Кабмина рассмотрят проект решения о составе комиссии.
Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", министр Кабинета Министров Олег Немчинов на заседании Кабмина сообщил, что с учетом предложений Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Министерства экономики в состав конкурсной комиссии предлагают определить трех человек:
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
В октябре 2021 года Верховная Рада приняла новый закон о НАБУ. Этот нормативный документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщала пресс-служба Верховной Рады.
Конкурс на должность главы бюро должен начаться в апреле 2022 года, говорил экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
Утром 9 февраля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Офис президента "готовится снести весь конкурс", так как международные эксперты имеют в комиссии решающее право голоса.
"Если коротко, то Зеленский хочет просрочить решение КМУ о формировании конкурсной комиссии, чтобы потом снести/подвесить весь процесс через ОАСК. В сегодняшней повестке дня заседания правительства этого вопроса нет. Это значит, что для принятия этого решения остается только заседание в понедельник", – написал Шабунин в Telegram.