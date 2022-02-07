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НАБУ и САП задержали нардепа Кузьминых. 7 февраля суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения

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Кузьминых находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей, отметили в НАБУ
Кузьминых находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей, отметили в НАБУ
Фото: НАБУ / Facebook

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 7 февраля задержали народного депутата Украины от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Об этом сообщается в Facebook НАБУ и САП.

"Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", – отметили в НАБУ.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/312707407570397

В САП добавили, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании Кузьминых меры пресечения назначено на 15.00 7 февраля.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/270562735198431

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.

2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться".

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

Кузьминых 4 февраля сообщил, что не получал повестку на допрос в НАБУ. Он выразил готовность и заинтересованность "рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде". Адвокат нардепа Лариса Криворучко написала в Facebook 3 февраля, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице. "Ориентировочный срок лечения, по прогнозам врачей, 10 дней", – отмечала Криворучко.

Теги: Верховная Рада, прокуратура, розыск, народные депутаты, правоохранители, взятка, НАБУ, подозрение, САП, Слуга народа, суд, нардеп, Сергей Кузьминых
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