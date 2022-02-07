НАБУ и САП задержали нардепа Кузьминых. 7 февраля суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения

Кузьминых находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей, отметили в НАБУ Фото: НАБУ / Facebook

Об этом сообщается в Facebook НАБУ и САП.

"Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", – отметили в НАБУ.

В САП добавили, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании Кузьминых меры пресечения назначено на 15.00 7 февраля.