"Временно, с возможностью вернуться". Нардеп Кузьминых попросил, чтобы его исключили из фракции "Слуга народа"

"В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно, с возможностью вернуться, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке. Заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции", – написала Палийчук.

Она уточнила, что Кузьминых не вступал в партию "Слуга народа" и является внепартийным нардепом.