"Временно, с возможностью вернуться". Нардеп Кузьминых попросил, чтобы его исключили из фракции "Слуга народа"

"В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно, с возможностью вернуться, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке. Заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции", – написала Палийчук.
Она уточнила, что Кузьминых не вступал в партию "Слуга народа" и является внепартийным нардепом.
Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Также Сергей Кузьминых – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.
28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых. 1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.