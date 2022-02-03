НАБУ объявило в розыск нардепа Кузьминых

"Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 января защитник Кузьминых сообщила по телефону следствию, что нардеп находится в медучреждении и на вызов не прибудет.

"Однако и сам нардеп, и его защитник отказываются сообщить следствию об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и неуведомления о своем местонахождении носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, что является безусловным основанием для объявления его в розыск", – подчеркнули в НАБУ.