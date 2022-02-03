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НАБУ объявило в розыск нардепа Кузьминых

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31 января защитник Кузьминых сообщила следствию, что нардеп находится в медучреждении, рассказали в НАБУ
31 января защитник Кузьминых сообщила следствию, что нардеп находится в медучреждении, рассказали в НАБУ
Фото: Кузьміних Сергій Володимирович, народний депутат України / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск народного депутата Украины от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Об этом 3 февраля сообщил пресс-центр НАБУ.

"Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 января защитник Кузьминых сообщила по телефону следствию, что нардеп находится в медучреждении и на вызов не прибудет.

"Однако и сам нардеп, и его защитник отказываются сообщить следствию об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и неуведомления о своем местонахождении носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, что является безусловным основанием для объявления его в розыск", – подчеркнули в НАБУ.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Также Сергей Кузьминых – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.

2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться".

Теги: розыск, следствие, больница, антикоррупционное бюро, расследование, взятка, НАБУ, подозрение, Слуга народа, нардеп, Сергей Кузьминых
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