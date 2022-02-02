НАБУ показало переговоры и разоблачение на взятке нардепа Кузьминых. Видео

Имя нардепа не указано, но обстоятельства, описанные в сообщении НАБУ, указывают на Кузьминых.

"По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что, если та планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании случился. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета. Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница №2 имени Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн грн", – рассказали в НАБУ.

Детективы выяснили, что взятку в 558 тыс. грн, на получении которой нардепа разоблачили, он попросил после того, как больница оплатила один из тендеров – за систему ультразвуковой диагностики.

Такие же "откаты" он якобы намеревался получить на договорах о закупке МРТ(30% от 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 19 млн грн – 398,33 тыс грн), сообщили в НАБУ.

На видео, которое обнародовали в YouTube-канале бюро, показаны фрагменты телефонных переговоров нардепа с женщиной – представительницей компании-поставщика оборудования.

Там, в частности есть моменты, где парламентарий во время обсуждения условий "сотрудничества" говорит представительнице компании, что ему "предлагают лучше" и "математика доходит там до 40%", беспокоится, чтобы его не "надурили". В противном случае нардеп грозил "никуда не пустить" обидчиков. В НАБУ предположили, что речь шла о тендерах и парламентарий обещал обеспечить условия, при которых фирма больше не сможет побеждать в тендерах.

В ответ представительница компании говорила, что нардепа не обманут. "Ты же понимаешь, они все мнят себя бесстрашными богами", – отмечала собеседница нардепа.

Часть разговоров касалась оплаты больницей средств по договорам. Парламентарий заверял, что занимается вопросом и говорил об этом с министром здравоохранения Виктором Ляшко. Несколько бесед произошло в кафе, там нардеп, в частности, рассказывал о своих возможностях в Житомирской области.

"Ты можешь Житомирскую область, любую больницу, она работает с нами. Возьмешь на карте Житомирскую область и вот так [показать]", – говорил парламентарий.

На первой же взятке он был разоблачен 28 января, это тоже есть на видео Нацбюро. Задержать нардепа не смогли из-за его депутатского иммунитета, уточнили в НАБУ.

ВИДЕО

Видео: NABU / YouTube