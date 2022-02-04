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ПОЛИТИКА

"Узнал из интернета о моем розыске". Нардеп Кузьминых "нашелся", адвокат заявляет, что он в больнице

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По словам адвоката, врачи назначили Кузьминых срок лечения 10 дней. Когда он начался, она не уточнила
По словам адвоката, врачи назначили Кузьминых срок лечения 10 дней. Когда он начался, она не уточнила
Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

Народный депутат Сергей Кузьминых, которого подозревают в получении взятки, заявил, что не получал повестку на допрос Национального антикоррупционного бюро Украины и удивлен, что объявлен в розыск. Об этом он написал в Facebook.

"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях", – говорится в сообщении. 

Нардеп утверждает, что ни он, ни его адвокат Лариса Криворучко не получали повестку, хотя адвокат предоставила всю необходимую информацию на официальный электронный адрес НАБУ. 

Он выразил готовность и заинтересованность "рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2732870007022003&id=100008970905880

Адвокат депутата сообщила в Facebook, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице, где пребывает до сих пор. Она подчеркнула, что НАБУ сообщили об этом в письменном виде через канцелярию и по телефону детектива Глудзура А.М.

"Ориентировочный срок лечения, по прогнозам врачей, 10 дней", – написала Криворучко. 

Каких-либо вызовов после этого числа ни нардеп, ни адвокат, по ее словам, не получали.

"Все активные действия НАБУ в отношении клиента начались с момента обнаружения им коррупционных схем в онкологическом диспансере в Житомирской области – громкие задержания и документирования врачей работниками СБУ с изъятием денег и других доказательств. Как оказалось после задержания, к данному преступлению причастны чиновники с громкими именами. Кузьминых взял это дело на депутатский контроль. Именно с этого момента начались угрозы и намеки", – утверждает адвокат. 

Она также заявила, что речь идет о "спланированном механизме политической расправы". 

https://www.facebook.com/lara.sergeevna/posts/4976101819116206

По версии НАБУ, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если она планирует поставлять медоборудование больницам в Житомирской области, этот вопрос следует согласовать с Кузьминых, который просил за свое содействие 30% от сумм контрактов.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.

2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться".

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

Теги: коррупция, розыск, больница, допрос, взятка, НАБУ, адвокат, Сергей Кузьминых
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