"Узнал из интернета о моем розыске". Нардеп Кузьминых "нашелся", адвокат заявляет, что он в больнице

По словам адвоката, врачи назначили Кузьминых срок лечения 10 дней. Когда он начался, она не уточнила Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях", – говорится в сообщении.

Нардеп утверждает, что ни он, ни его адвокат Лариса Криворучко не получали повестку, хотя адвокат предоставила всю необходимую информацию на официальный электронный адрес НАБУ.

Он выразил готовность и заинтересованность "рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде".

Адвокат депутата сообщила в Facebook, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице, где пребывает до сих пор. Она подчеркнула, что НАБУ сообщили об этом в письменном виде через канцелярию и по телефону детектива Глудзура А.М.

"Ориентировочный срок лечения, по прогнозам врачей, 10 дней", – написала Криворучко.

Каких-либо вызовов после этого числа ни нардеп, ни адвокат, по ее словам, не получали.

"Все активные действия НАБУ в отношении клиента начались с момента обнаружения им коррупционных схем в онкологическом диспансере в Житомирской области – громкие задержания и документирования врачей работниками СБУ с изъятием денег и других доказательств. Как оказалось после задержания, к данному преступлению причастны чиновники с громкими именами. Кузьминых взял это дело на депутатский контроль. Именно с этого момента начались угрозы и намеки", – утверждает адвокат.

Она также заявила, что речь идет о "спланированном механизме политической расправы".

По версии НАБУ, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если она планирует поставлять медоборудование больницам в Житомирской области, этот вопрос следует согласовать с Кузьминых, который просил за свое содействие 30% от сумм контрактов.