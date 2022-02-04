НАБУ засекретило информацию об обысках и изъятии имущества у нардепа Кузьминых – СМИ

Издание запросило в НАБУ информацию о том, проводился ли обыск у Кузьминых и какое имущество у него было изъято.

В НАБУ сообщили, что это данные досудебного расследования, которые могут быть разглашены с разрешения следователя или прокурора, в том объеме, который они считают возможным.

"Учитывая изложенное, предоставление запрашиваемой информации на данный момент не является возможным", – говорится в ответе бюро.