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НАБУ засекретило информацию об обысках и изъятии имущества у нардепа Кузьминых – СМИ

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Кузьминых подозревают в получении 558 тыс. грн взятки
Кузьминых подозревают в получении 558 тыс. грн взятки
Фото: Кузьміних Сергій / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро засекретило информацию об обысках и изъятии имущества у нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении взятки. "Українські новини" приводят ответ НАБУ на свой запрос.

Издание запросило в НАБУ информацию о том, проводился ли обыск у Кузьминых и какое имущество у него было изъято.

В НАБУ сообщили, что это данные досудебного расследования, которые могут быть разглашены с разрешения следователя или прокурора, в том объеме, который они считают возможным. 

"Учитывая изложенное, предоставление запрашиваемой информации на данный момент не является возможным", – говорится в ответе бюро. 

Скриншот: ukranews.com
Скриншот: ukranews.com

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат "киборга" Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа "на горячем" – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.

2 февраля пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – "временно, с возможностью вернуться".

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

Теги: обыск, антикоррупционное бюро, расследование, взятка, детективы, НАБУ, следователь, конфискация, нардеп, Сергей Кузьминых
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