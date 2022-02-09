НАБУ задержало на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа", это близкий к Ермаку человек, заявил Бутусов

В НАБУ пока не сообщали о задержании депутата Киевсовета Фото: НАБУ / Facebook

Официально в бюро об этом пока не сообщали. По информации Бутусова, сумма взятки составляет 1,26 млн грн.

Задержан якобы также помощник Трубицына. Бутусов пишет, что депутат является близким человеком к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

"Взяточники вымогали деньги от предпринимателя за выдачу годового разрешения на работу для сети МАФов-"ракушек", для ведения торговли в центре Киева", – заявил журналист.

Он пишет, что Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на киоски в Киеве.

Именно Ермак, по словам мэра Киева [Виталия] Кличко, назначил своего человека Алексея Кулебу на пост начальника департамента благоустройства Киева. Трубицын был непосредственно связан и с Кулебой и с Ермаком. НАБУ вскрыло очередную коррупционную схему "слуг народа". Но очевидно, что президент Зеленский будет защищать Трубицына так же, как других коррупционеров в своем окружении – [замглавы ОП Олега] Татарова и [нардепа от "Слуги народа" Александра] Трухина. Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "слуг народа" в столице", – добавил Бутусов.