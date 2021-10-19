Депутаты объединения "Успешный Киев" представили результаты аудита коммунальных предприятий столицы

В материале агентства говорится, что в Киеве почти 2 тыс. коммунальных предприятий, их активы оценивают более чем в 211 млрд грн. Но глава объединения "Успешный Киев", депутат от "Слуги народа" Владислав Трубицын в Facebook сообщил, что в подчинении Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации находится 506 коммунальных предприятий.

Согласно результатам аудита, только 323 коммунальных предприятия Киева получают доходы и должны обеспечить самоокупаемость, прибыльные – 87.

За первое полугодие 2021 года общие убытки составили почти 2,9 млрд грн, по сравнению с 2020 годом, чистая прибыль уменьшилась на 91%, а убытки увеличились на 296%, говорится в статье агентства.

Трубицын заявил об обеспокоенности такими тенденциями.

"Все коммунальные предприятия столицы находятся в собственности общины города, поэтому киевляне должны быть уверены, что их имуществом и средствами распоряжаются в их интересах, а не в интересах кучки чиновников. Наша задача – раз и навсегда навести порядок в коммунальном хозяйстве города Киева и сделать все, чтобы оно работало в интересах киевлян. Результаты нашего аудита, а также выводы экспертов и обращения граждан о выявленных нарушениях будут переданы правоохранительным органам для расследования. С нашей стороны мы будем инициировать ликвидацию или объединение тех коммунальных предприятий, которые показали свою неэффективность, а также поднимать вопрос о целесообразности пребывания на должностях их руководителей", – сказал он.

Согласно результатам аудита, наиболее убыточные предприятия столицы по итогам первого полугодия 2021 года такие:

КП "Киевский метрополитен" (1 млрд 181 млн грн убытков);

КП "Киевтеплоэнерго" (1 млрд 612 млн грн убытков);

КП "Международный аэропорт "Киев" (18 млн грн убытков);

КП "Киевпастранс" (14 млн грн убытков);

КК "Киевавтодор" и КП "Киевтранспарксервис" (почти по 9 млн грн убытков).

Аудит проводили на основе финансовой отчетности и документации о публичных закупках.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что прибыль приносят только 5% коммунальных предприятий Киева.

"Большинство давно неэффективны, некоторые дублируют функции бизнеса, некоторые – откровенные монополисты. Поэтому давно пора провести полный аудит, а вслед за ним – реорганизацию коммунальных предприятий", – сказал он.



