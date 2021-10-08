Киевские предприниматели получат от города до 50 млн грн кредита под выгодный процент – депутат Киевсовета от "Слуги народа" Трубицын

"Это реальная помощь предпринимательству в Киеве, что позволит уменьшить финансовую нагрузку на столичный бизнес! Люди, которые наполняют городской бюджет и обеспечивают рабочие места для тысяч киевлян, должны быть защищены властями города и получить максимальную поддержку в непростые карантинные времена", – сказал Трубицын.

Портал отмечает, что проект решения "О внесении изменений в положение о финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Киеве, утвержденного решением Киевского городского совета от 21 сентября 2017 года №46/3053" даст возможность увеличить максимальную сумму кредита для малого и среднего бизнеса до 50 млн грн.

При этом максимальная номинальная процентная ставка составит не более UIRD (12-месячный) + 6% за предыдущий день, предшествующий дате заключения кредитного договора. 99% процентной ставки кредита будут компенсированы из городского бюджета.

Воспользоваться программой смогут те предприниматели, которые ведут свою деятельность не менее года.

Проект решения поддержали еще две комиссии – бюджетная и комиссия по вопросам регуляторной политики. За решение проголосовали 67 депутатов Киевсовета.

"Ранее максимально возможная сумма кредита для столичного бизнеса была 18,8 млн грн при том, что в Государственной программе кредитования "5–7–9%" максимальная сумма кредита уже давно установлена в размере 50 млн грн", – отмечает RegioNews.