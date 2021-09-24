Рада приняла закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств

В Украине вводится господдержка фермерского хозяйства, главе которого до 35 лет Фото: depositphotos.com

Законом, в частности, вводится государственная поддержка фермерского хозяйства, главе которого до 35 лет. Это позволит сельской молодежи реализовать предпринимательские инициативы и будет способствовать остановке миграции молодежи из села, отметили в Раде.

Фермерам будет предоставляться помощь за счет средств государственного бюджета, в том числе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, также может предоставляться за счет средств местных бюджетов.

Денежную помощь фермеры будут получать за счет средств государственного бюджета в размере и порядке, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины.

"В аграрном секторе экономики производством сельскохозяйственной продукции занимаются более 50 тыс. сельскохозяйственных предприятий, 92% из которых – фермерские хозяйства. Количество статистически активных фермерских хозяйств составляет 32 452, из них 28 788 единиц имеют в обработке 4,7 млн га сельскохозяйственных угодий", – отметили в пояснительной записке к законопроекту.

В Украине зарегистрировано около 4 млн личных крестьянских хозяйств, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности и реализуют излишки продукции за пределами организованного аграрного рынка и являются потенциальными семейными фермерскими хозяйствами.

Совместно фермерские и личные крестьянские хозяйства производят около 50% валовой продукции сельского хозяйства.