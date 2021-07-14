Фермеры смогут пользоваться программой государственных портфельных гарантий для покупки земли – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство активно наращивает программы поддержки украинских фермеров.

"Часть такой поддержки – это дешевые деньги, которые получат малые и средние фермеры на покупку земли сельскохозяйственного назначения. Уже сейчас в Украине работает программа государственных портфельных гарантий, когда государство гарантирует большую часть кредита бизнеса перед банком", – сказал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, "льготные условия будут распространяться только на малых и средних аграриев, которые уже работают на земле и имеют в пользовании не более 500 га".

"Срок кредита будет до 10-ти лет, а гарантии от государства позволят существенно снизить ставку по кредиту, который предоставляет банковское учреждение" – добавил премьер.

В Министерстве финансов отмечают, что реализация проекта постановления, которое одобрил Кабмин, позволит определить механизмы предоставления госгарантий на портфельной основе и установить требования к отбору банков, имеющих право получать такие гарантии, пишет пресс-центр Минфина.

"Также утверждаются требования к заемщикам и обязательствам, по которым банки-кредиторы могут получить обеспечение в виде государственных гарантий", – говорится в сообщении.

В то же время, "Укрэксимбанк" определяется агентом гаранта, к его функциям относится проверка правильности полученных от банков-кредиторов документов и расчетов.