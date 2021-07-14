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Фермеры смогут пользоваться программой государственных портфельных гарантий для покупки земли – Шмыгаль

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Правительство активно наращивает программы поддержки украинских фермеров, заявил Шмыгаль
Правительство активно наращивает программы поддержки украинских фермеров, заявил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 14 июля, которое транслировалось на Youtube-канале правительства, обновил порядок предоставления кредитов под госгарантии малым и средним фермерам на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство активно наращивает программы поддержки украинских фермеров.

"Часть такой поддержки – это дешевые деньги, которые получат малые и средние фермеры на покупку земли сельскохозяйственного назначения. Уже сейчас в Украине работает программа государственных портфельных гарантий, когда государство гарантирует большую часть кредита бизнеса перед банком", – сказал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, "льготные условия будут распространяться только на малых и средних аграриев, которые уже работают на земле и имеют в пользовании не более 500 га".

"Срок кредита будет до 10-ти лет, а гарантии от государства позволят существенно снизить ставку по кредиту, который предоставляет банковское учреждение" – добавил премьер.

В Министерстве финансов отмечают, что реализация проекта постановления, которое одобрил Кабмин, позволит определить механизмы предоставления госгарантий на портфельной основе и установить требования к отбору банков, имеющих право получать такие гарантии, пишет пресс-центр Минфина.

"Также утверждаются требования к заемщикам и обязательствам, по которым банки-кредиторы могут получить обеспечение в виде государственных гарантий", – говорится в сообщении.

В то же время, "Укрэксимбанк" определяется агентом гаранта, к его функциям относится проверка правильности полученных от банков-кредиторов документов и расчетов.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко. По данным ведомства, за 11 дней с начала запуска рынка земли заключены 532 сделки на 570 га, больше всего – в Киевской области (62). В то же время, больше всего земельных участков, в отношении которых заключались сделки, находится в Харьковской (107,1 га) и Полтавской (93,8 га) областях.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

Теги: Украина, Кабинет Министров, банки, правительство, кредиты, украинцы, Укрэксимбанк, фермеры, премьер-министр, сделка, Денис Шмыгаль, запуск, рынок земли, заседание, покупки, продажа, Кабмин, Минфин
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