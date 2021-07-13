С момента запуска рынка земли в Украине продали 570 га участков

Отмечается, что за это время 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 3101 согласованы, 123 – в очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ.

Больше всего земельных участков, в отношении которых заключались сделки, находится в Харьковской (107,1 га), Полтавской (93,8 га) и Днепропетровской (61,1 га) областях. Меньше всего – в Киеве (0,7 га), Луганской (1,3 га) и Запорожской (2,5 га) областях.

Вместе с тем больше всего сделок было зарегистрировано в Киевской (62), Полтавской (53) и Винницкой (52) областях. Меньше всего – в Николаевской (три), Кировоградской (четыре) и Запорожской (семь) областях.

Инфографика: minagro.gov.ua