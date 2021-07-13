ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

С момента запуска рынка земли в Украине продали 570 га участков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 июля в Украине открылся рынок земли
1 июля в Украине открылся рынок земли
Фото: depositphotos.com

В Украине за 11 дней с начала запуска рынка земли заключены 532 земельные сделки. Об этом 12 июля сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что за это время 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 3101 согласованы, 123 – в очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ.

Больше всего земельных участков, в отношении которых заключались сделки, находится в Харьковской (107,1 га), Полтавской (93,8 га) и Днепропетровской (61,1 га) областях. Меньше всего – в Киеве (0,7 га), Луганской (1,3 га) и Запорожской (2,5 га) областях.

Вместе с тем больше всего сделок было зарегистрировано в Киевской (62), Полтавской (53) и Винницкой (52) областях. Меньше всего – в Николаевской (три), Кировоградской (четыре) и Запорожской (семь) областях.

Инфографика: minagro.gov.ua
Инфографика: minagro.gov.ua

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

Теги: Украина, экономика, рынок земли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секси", "Безумно красивая". Ани Лорак показала тело в прозрачном платье
"Секси", "Безумно красивая". Ани Лорак показала тело в прозрачном платье
"Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!" Приходько отчитала своего подписчика
"Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!" Приходько отчитала своего подписчика
13 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
13 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах
В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
  "Бест бургеры эвер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
  "Бест бургеры эвер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
Польза тыквенного масла для здоровья
Польза тыквенного масла для здоровья
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS