"2,5 га осталось на поле нетронутым". Херсонские фермеры не могут продать урожай арбузов

В регионе небывалый урожай арбузов, часть которого осталась на полях. Фермер Николай Моисеенко весной засеял поле арбузов сорта "Талисман", на это он потратил более 300 тыс. грн, выручил от продажи бахевых 100 тыс. грн.

"Засеяли мы шесть гектаров, а смогли продать только 3,5 га. 2,5 га осталось на поле нетронутым", – рассказал Моисеенко.

Он готов был отдать арбузы, которые перезревают на поле, бесплатно тем, кто приедет и соберет их, но никто не проявил интереса.

"Никому не нужно и по 30 копеек. Как людям жить?" – говорит продавец на оптовом рынке арбузов.

Фермеры рассказали, что раньше арбузы продавали в страны Балтии и Беларусь. Теперь из-за закрытых границ не могут этого делать.

В Херсонской областной госадминистрации журналистам сообщили, что крупные фермерские хозяйства продали арбузный урожай. У них были контракты с торговыми сетями. Чиновники посоветовали мелким фермерам объединяться и искать покупателей еще до того, как бахчевые дозреют.