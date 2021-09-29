В МВД создадут Офис по защите бизнеса. Его работу будет координировать Геращенко

Геращенко будет координировать работу офиса, который решили создать для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей Фото: МВС України / Facebook

Офис создадут, по словам Монастырского, для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей.

"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по защите бизнеса. Его будет координировать советник [главы МВД] Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель [главы МВД] Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", – сказал глава МВД.

По словам Монастырского, МВД, Рада и предприниматели должны тесно сотрудничать.

"Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны работать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и топлива. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав. Это направление влияет на неуплату налогов. Мы понимаем, что правоохранительная система может послать мощный сигнал, что нарушать закон нельзя", – отметил он.