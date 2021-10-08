Угрожал проверками. СБУ задержала чиновника КГГА, который требовал деньги у предпринимателей

Отмечается, что сумма взятки составляла в среднем $2 тыс. с предпринимателя, в случае отказа платить "дань" чиновник угрожал проверками.

По данным следствия, сотрудник КГГА "наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания".

"Правоохранители задержали чиновника возле одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения", – говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Следственные действия продолжаются в рамках производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.

В прокуратуре Киева сообщили в Facebook, что задержан начальник управления департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА.

"В ходе беседы с гражданином чиновник, который только две недели назад был назначен на должность начальника управления, неоднократно отмечал, что готов закрыть глаза на имеющиеся недостатки при проведении реконструкции", – рассказала в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.