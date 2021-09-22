ГБР задержало на взятке в $20 тыс. высокопоставленного чиновника Минобороны – Бутусов

Чиновника задержали 14 сентября, об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Правоохранители задержали на горячем одного из руководителей Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны и посредника при получении $20 тыс. за заключение сделки в служебном помещении Минобороны", – отметили в релизе.

По данным Цензор.Нет, речь идет о начальнике Центрального управления капитального строительства Собане, посредником был предприниматель Андрей Шатилин, бывший советник директора отеля Минобороны "Козацкий" в Киеве и бывший помощник на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

"Верещук сразу оформила себе Шатилина помощником после избрания депутатом, однако в октябре 2019-м году заявила, что лишила Шатилина этого статуса. В схеме также принимал участие глава Гостомельской территориальной громады Юрий Прилипко", – написал Бутусов.

Он добавил, что Собан занимает должность в Минобороны много лет, в 2015-м году он заключил договор на строительство со структурами из группы бизнесмена, экс-нардепа Максима Микитася.

"Задержание Собана проводится в рамках большого криминального расследования, которое ГБР ведет против подозреваемого в коррупции заместителя министра обороны Игоря Халимона. Именно Халимон контролировал и продолжает контролировать при министре Андрее Таране все коррупционные схемы, связанные с самыми доходными статьями – госзакупки, земля, недвижимость. И после увольнения с должности Халимона оставили в статусе советника в МО, и он по-прежнему решает любые вопросы", – заявил журналист.