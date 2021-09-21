ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

ГБР заявило о разоблачении банды полицейских, которая выбивала у людей деньги и признания в преступлениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации ГБР, в группировку входило пять полицейских
По информации ГБР, в группировку входило пять полицейских
Фото: dbr.gov.ua

В Днепропетровской области Госбюро расследований разоблачило банду, в которой состояли оперативные сотрудники полиции – они пытками и запугиванием выбивали из задержанных деньги. Об этом заявляет пресс-служба ГБР.

В ГБР пишут, что преступную группировку возглавлял оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области. В банду также входили четверо его коллег. Они почти год действовали на территории региона.

Оперативники зафиксировали случаи, когда для улучшения собственной статистики полицейские применяли силу к задержанным, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали.

Кроме того, по данным следствия, задержанных доставляли в управление полиции и там "выбивали" из них средства, как применяя силу, так и запугивая уголовной ответственностью. Если у задержанных с собой не было нужной суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить деньги, или предлагали оформить быстрый кредит в интернет-сети.

"В одном из эпизодов задержанному мужчине надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 тыс. грн взятки", – говорится в сообщении.

Полицейских подозревают в превышении власти работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Контекст:

В рамках совместной работы ГБР и внутренней безопасности Нацполиции с начала 2021 года более 400 полицейских получили сообщения о подозрении в коррупционных преступлениях, сообщили в ГБР.

Теги: коррупция, полиция, Днепропетровская область, следствие, правоохранители, расследование, преступление, взятка, вымогательство, полицейский, подозрение, Нацполиция, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
  Появился первый тизер продолжения "Секса в большом городе". Видео
  Появился первый тизер продолжения "Секса в большом городе". Видео
"Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел". Настя Каменских показала, как нежно обнимает мужа
"Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел". Настя Каменских показала, как нежно обнимает мужа
  "Она смиренно принимает, что мама отдаляется". Брежнева рассказала, почему редко видится с проживающей в США старшей дочерью
  "Она смиренно принимает, что мама отдаляется". Брежнева рассказала, почему редко видится с проживающей в США старшей дочерью
"На себя не похожа, где делась та красивая девочка?" Поклонники попросили Ани Лорак меньше фотошопить свои снимки
"На себя не похожа, где делась та красивая девочка?" Поклонники попросили Ани Лорак меньше фотошопить свои снимки
Принцесса Беатрис впервые стала матерью
Принцесса Беатрис впервые стала матерью
Красная дорожка "Эмми 2021": Уинслетт засветила декольте, Зета-Джонс – бедра
Красная дорожка "Эмми 2021": Уинслетт засветила декольте, Зета-Джонс – бедра
Топовые планшеты 2021 года Apple iPad Pro M1, Samsung Galaxy Tab S7 FE и компактный Huawei MatePad 11. Новые технологические решения, плюсы и минусы моделей
Топовые планшеты 2021 года Apple iPad Pro M1, Samsung Galaxy Tab S7 FE и компактный Huawei MatePad 11. Новые технологические решения, плюсы и минусы моделей Актуально
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигурды. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигурды. Видео
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS