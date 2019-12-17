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ПРОИСШЕСТВИЯ

Требовали $860 тыс. у предпринимателей. В Киеве разоблачили группу вымогателей, куда входил депутат облсовета

Группа из шести человек, в которую входил неназванный депутат облсовета, угрожая насилием и уничтожением имущества, требовала у предпринимателей $860 тыс. Всем шестерым объявили о подозрении.

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Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Фото: Національна поліція України / Facebook

Правоохранители разоблачили группу из шести человек, которая занималась вымогательством. Среди подозреваемых – депутат областного совета, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции Киева 16 декабря.

"Работниками Следственного управления столичной полиции совместно с сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области и под процессуальным руководством прокуратуры города Киева разоблачена группа лиц, требовавших деньги от двух представителей субъектов хозяйствования", – отметили в пресс-службе.

Злоумышленники требовали $860 тыс., при этом угрожая насилием, в том числе в отношении членов семей предпринимателей, уничтожением и завладением их имущества.

Шестерым активным фигурантам, в том числе депутату облсовета, имя которого не называется, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство). 

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проводят мероприятия с целью привлечь к ответственности других участников группировки, среди которых граждане другого государства – заказчики преступлений.

Теги: полиция, правоохранители, предприниматели, вымогательство, подозрение, Нацполиция
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