ГБР разоблачило руководство таможенного поста в Одессе в системных взятках за растаможку иностранных автомобилей

По оперативной информации, за месяц через таможню проходило более 8000 иностранных авто Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, 4 октября сотрудника таможни задержали "на горячем" после получения очередной части неправомерной выгоды в сумме $1350.

По оперативной информации, за месяц через таможню проходило более 8000 иностранных авто. Сейчас проверяются факты, связанные с возможными другими случаями коррупции при оформлении автомобилей.

"По предварительным данным, разоблаченная ГБР схема могла приносить таможенникам более $240 тыс. в месяц", – говорится в сообщении.

Правонарушение квалифицировано по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.