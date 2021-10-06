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ГБР разоблачило руководство таможенного поста в Одессе в системных взятках за растаможку иностранных автомобилей

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По оперативной информации, за месяц через таможню проходило более 8000 иностранных авто
По оперативной информации, за месяц через таможню проходило более 8000 иностранных авто
Фото: depositphotos.com

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили исполняющего обязанности руководителя таможенного поста "Одесса-автомобильный" Одесской таможни, который организовал схему получения взяток за беспрепятственное растаможивание транспортных средств из Южной Кореи и США. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ГБР.

По данным ведомства, 4 октября сотрудника таможни задержали "на горячем" после получения очередной части неправомерной выгоды в сумме $1350.

По оперативной информации, за месяц через таможню проходило более 8000 иностранных авто. Сейчас проверяются факты, связанные с возможными другими случаями коррупции при оформлении автомобилей.

"По предварительным данным, разоблаченная ГБР схема могла приносить таможенникам более $240 тыс. в месяц", – говорится в сообщении.

Правонарушение квалифицировано по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Теги: Одесса, коррупция, автомобили, таможня, расследование, ГБР
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