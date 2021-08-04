Политтехнолог Одарченко: Назначение нового главы КГГА без учета будущих выборов мэра Киева будет ошибкой власти

Екатерина Одарченко: Только должность главы КГГА может дать будущему кандидату в мэры необходимый репутационный ресурс Фото: SIC Group Ukraine / Facebook

"Оптимальный кандидат на руководителя КГГА должен быть и перспективным кандидатом на предстоящих выборах мэра Киева. Любой другой подход будет не просто половинчатым решением. Это будет фактически нулевое решение, поскольку оно не ведет центральную власть кпоставленной цели – налаживанию не только исполнительской дисциплины по линии Офис президента/правительство и КГГА, но и конструктивных отношений с местным самоуправлением Киева", – пишет Одарченко.

По ее информации, вопрос о замене главы КГГА принципиально уже решен, и в Офисе президента уже есть короткий список кандидатур.

"Сейчас основными кандидатами на должность главы КГГА в президентском шорт-листе чаще всего называют заместителя главы КГГА Алексея Кулебу и депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына", – сообщила политтехнолог.

Она считает, что оба кандидата "отвечают критерию опыта работы на Киев и, что очень важно, не имеют в своем багаже репутационных рисков".

Кулеба, по ее наблюдениям, "явно тяготеет к кабинетной работе, а не к публичной активности", тогда как Трубицын "не боится говорить с горожанами, даже в кризисных ситуациях – причем ему удается в таком общении находить с ними общий язык в сложных вопросах".

Одарченко делает вывод, что Трубицын уже приобретает опыт публичного политика, а Кулеба вряд ли имеет карьерные амбиции.

Автор блога читает, что центральная власть допустит ошибку, если при выборе нового главы КГГА не будет учитывать перспективы следующих выборов мэра Киева – так она комментирует так называемый "промежуточный" вариант, который также рассматривают в Офисе президента. Этот вариант предусматривает назначение номинального главы КГГА и передачу полномочий исполнительной власти в Киеве городскому исполкому, который еще предстоит создать.

По мнению политтехнолога, необходимый законотворческий процесс "может растянуться на годы. А в итоге – к следующим выборам мэра Киева "Слуга народа" снова придет без сильного кандидата, считает Одарченко.