Политтехнолог Одарченко: Назначение нового главы КГГА без учета будущих выборов мэра Киева будет ошибкой власти

"Оптимальный кандидат на руководителя КГГА должен быть и перспективным кандидатом на предстоящих выборах мэра Киева. Любой другой подход будет не просто половинчатым решением. Это будет фактически нулевое решение, поскольку оно не ведет центральную власть кпоставленной цели – налаживанию не только исполнительской дисциплины по линии Офис президента/правительство и КГГА, но и конструктивных отношений с местным самоуправлением Киева", – пишет Одарченко.
По ее информации, вопрос о замене главы КГГА принципиально уже решен, и в Офисе президента уже есть короткий список кандидатур.
"Сейчас основными кандидатами на должность главы КГГА в президентском шорт-листе чаще всего называют заместителя главы КГГА Алексея Кулебу и депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына", – сообщила политтехнолог.
Она считает, что оба кандидата "отвечают критерию опыта работы на Киев и, что очень важно, не имеют в своем багаже репутационных рисков".
Кулеба, по ее наблюдениям, "явно тяготеет к кабинетной работе, а не к публичной активности", тогда как Трубицын "не боится говорить с горожанами, даже в кризисных ситуациях – причем ему удается в таком общении находить с ними общий язык в сложных вопросах".
Одарченко делает вывод, что Трубицын уже приобретает опыт публичного политика, а Кулеба вряд ли имеет карьерные амбиции.
Автор блога читает, что центральная власть допустит ошибку, если при выборе нового главы КГГА не будет учитывать перспективы следующих выборов мэра Киева – так она комментирует так называемый "промежуточный" вариант, который также рассматривают в Офисе президента. Этот вариант предусматривает назначение номинального главы КГГА и передачу полномочий исполнительной власти в Киеве городскому исполкому, который еще предстоит создать.
По мнению политтехнолога, необходимый законотворческий процесс "может растянуться на годы. А в итоге – к следующим выборам мэра Киева "Слуга народа" снова придет без сильного кандидата, считает Одарченко.
На местных выборах в октябре 2020 года кандидат на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук получила 5,44% голосов избирателей, заняв пятое место среди других кандидатов.
Верховная Рада 3 октября 2019 года приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Его автором стал бывший народный депутат от фракции "Слуга народа", нынешний министр культуры Александр Ткаченко.
Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
Сейчас документ готовится ко второму чтению.