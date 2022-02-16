Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ. Шабунин заявил о срыве конкурса

В состав комиссии вошли шесть человек, которые имеют "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов", говорится в релизе. Это:
При этом в решении, которое опубликовано на сайте Кабмина, указано, что Кос вступит в свои полномочия на следующий день после выхода из состава комиссии по отбору главы САП.
Из-за кандидатуры Коса "бесится" Офис президента, заявлял глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram 8 февраля. Изначально правительство утвердило только пять кандидатов в состав комиссии, "выбросив" Коса из тройки международных, чьи голоса в конкурсе на пост главы НАБУ имеют решающее значение, писал Шабунин 15 февраля.
"Чтобы ни у кого не было иллюзий – решение делать этот треш принял [президент Украины Владимир] Зеленский лично. Это не предположение, это проверенный факт. Да, президент воюющей страны в период острейшего кризиса занимается защитой своих коррупционеров, подрывая эффективность государственных институций. Более того, делает это путем незаконных решений правительства! Если Кабмин плюет на закон, то почему его должен соблюдать кто-либо? Я утверждаю, что [пятый президент Украины Петр] Порошенко аж такого не делал. Он тоже защищал своих, однако и близко не таким незаконным, отвратительным способом", – заявлял Шабунин до того, как Коса вернули в список.
По мнению активиста, то, как Коса вернули в состав комиссии, незаконно. "Оно срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно", – заявил Шабунин 16 февраля.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
В октябре 2021 года Верховная Рада приняла новый закон о НАБУ. Этот нормативный документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия, сообщала пресс-служба Верховной Рады.
Конкурс на должность главы бюро должен начаться в апреле 2022 года, говорил экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.