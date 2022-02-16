Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ. Шабунин заявил о срыве конкурса

Решение, которым Кабмин сформировал состав комиссии, срывает и конкурс на должность директора НАБУ, и конкурс на пост главы САП, считает Шабунин Фото: НАБУ / Facebook

В состав комиссии вошли шесть человек, которые имеют "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов", говорится в релизе. Это:

Карен Гринавей – эксперт по противодействию коррупции, финансовому мошенничеству и транснациональной организованной преступности, была агентом и руководителем следственных групп ФБР;

Драго Кос – словенский эксперт по вопросам предотвращения коррупции, противодействия отмыванию денег, также входит в состав комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Повилас Малакаускас – независимый консультант по работе правоохранительных органов и противодействию коррупции (Литва);

Николай Кучерявенко – первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого; Кирилл Легких – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины, адвокат;

Алексей Савчук – адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Ассирия".

Малакаускас – представители международных организаций. Кучерявенко, Легких и Савчук делегированы Кабмином , Гринавей, Кос и

При этом в решении, которое опубликовано на сайте Кабмина, указано, что Кос вступит в свои полномочия на следующий день после выхода из состава комиссии по отбору главы САП.

Из-за кандидатуры Коса "бесится" Офис президента, заявлял глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram 8 февраля. Изначально правительство утвердило только пять кандидатов в состав комиссии, "выбросив" Коса из тройки международных, чьи голоса в конкурсе на пост главы НАБУ имеют решающее значение, писал Шабунин 15 февраля.

"Чтобы ни у кого не было иллюзий – решение делать этот треш принял [президент Украины Владимир] Зеленский лично. Это не предположение, это проверенный факт. Да, президент воюющей страны в период острейшего кризиса занимается защитой своих коррупционеров, подрывая эффективность государственных институций. Более того, делает это путем незаконных решений правительства! Если Кабмин плюет на закон, то почему его должен соблюдать кто-либо? Я утверждаю, что [пятый президент Украины Петр] Порошенко аж такого не делал. Он тоже защищал своих, однако и близко не таким незаконным, отвратительным способом", – заявлял Шабунин до того, как Коса вернули в список.

По мнению активиста, то, как Коса вернули в состав комиссии, незаконно. "Оно срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно", – заявил Шабунин 16 февраля.