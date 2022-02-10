Трубицыну сообщили о подозрении – САП

"Прокурор САП и детективы Национального антикоррупцонного бюро вручили сообщение о подозрении депутату Киевского городского совета (председателю одной из постоянных комиссий Киевсовета), разоблаченному на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды. Подозрение подписано генеральным прокурором. Также сообщено о подозрении и другим лицам – помощнику депутата Киевсовета, директору коммунального предприятия, двум заместителям директоров КП и приближенному к депутату лицу", – говорится в сообщении.

Указанным лицам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В сообщении имя депутата не указано, но, судя по фабуле дела, речь идет о депутате Киевсовета от партии "Слуга народа" Владиславе Трубицыне. Сообщение о подозрении ему сегодня подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Глава НАБУ Артем Сытник сообщал, что Трубицына задержали 9 февраля около 17.00, он находится в изоляторе временного содержания.