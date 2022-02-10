Депутату Киевсовета от "Слуги народа" Трубицыну согласовали подозрение по делу о коррупции, он задержан

"Генеральный прокурор согласовал подозрение. [...] Там шесть человек, которых подозревают, пять из них были вчера задержаны. Четырем из них – не спецсубьектам – подозрения уже вручили. [...] То есть всем фигурантам, которые, по нашему мнению, причастны к коррупционной схеме, – всем им подозрения согласованы", – сказал он.

На той же пресс-конференции и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук сообщил, что Трубицын был задержан 9 февраля.

"Действующий депутат городского совета [...] был задержан вчера около 17.00, сейчас он находится в изоляторе временного содержания", – объяснил он.

Временный глава САП отметил, что теперь депутату будут вручать сообщение о подозрении.