Глава "Слуги народа" прокомментировала информацию о разоблачении на взятке депутата Киевсовета Трубицына

Шуляк о разоблачении Трубицына на взятке: Лишнее подтверждение факта, что во власти города процветает коррупция Фото: Olena Shuliak / Facebook

По мнению Шуляк, "это лишнее подтверждение факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы".

Она заявила, что в партии ожидают "всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами".

"Наша политическая команда обеспечила все необходимое для того, чтобы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд были защищены от любых посягательств и имели твердый правовой фундамент", – утверждает политик.

В то же время, по словам Шуляк, в партии считают, что политическая ответственность должна наступать гораздо быстрее, чем уголовная или административная.

"Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные. Именно поэтому я уже сегодня издала распоряжение о созыве, согласно ст.9.1.4 устава партии, внеочередной конференции Киевской городской организации политической партии "Слуга народа" для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений по отношению к Владиславу Трубицину. Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", – написала политик.