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В Украину прибыли еще три самолета с военной помощью, Януковичу объявили новое подозрение. Главное за день

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США поставляют Украине военную помощь из пакета на $200 млн с января
США поставляют Украине военную помощь из пакета на $200 млн с января
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 9 февраля.

Военная помощь от США и Великобритании

9 февраля в Украину прилетел один самолет с военной помощью от Великобритании и два – от США.

Британия доставила в Украину товары военного назначения и оборудование для Сил территориальной обороны.

Американские самолеты привезли боевые патроны и боеприпасы.

Януковичу объявили новое подозрение

Беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу предъявили новое подозрение – в подстрекательстве к дезертирству. По данным следствия, 23 февраля 2014 года он подстрекал к этому военнослужащих Управления государственной охраны.

ЕС расширит санкции против России

Евросоюз расширит санкции против РФ за оккупацию Крыма. По данным редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, в список включат еще пять человек.

"Это связано с содействием проведению выборов в Государственную думу в Крыму", – написал он.

На взятке разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа"

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил 9 февраля, что НАБУ задержало на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, а также его помощника. По информации Бутусова, сумма взятки составляет 1,26 млн грн. "Украинская правда" сообщила, что Трубицын скрылся от детективов на автомобиле, его разыскивают. "Детективы НАБУ сумели задержать его неофициального помощника Александра Коча", – уточнили журналисты.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура проинформировала, что на взятке в 1,26 млн грн были разоблачены депутат Киевсовета и еще пять человек. По данным следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенного к депутату лица организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что созвала внеочередную конференцию киевской городской организации политсилы "для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений".

Суд в Афинах решил не выдавать Литве ветерана АТО

Апелляционный суд в Афинах решил не выдавать украинца, ветерана АТО Александра Радкевича в Литву. Его сегодня выпустят из СИЗО и он сможет вернуться в Украину.

Украинца задержали 14 сентября 2021 года в Греции, когда он ехал на отдых. В Литве Радкевича заочно приговорили к четырем годам лишения свободы по так называемому делу 13 января о штурме телевизионной башни в Вильнюсе в январе 1991 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Янукович, США, Великобритания, Литва, военная помощь, Афины, взятка, война в Украине, Владислав Трубицын
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