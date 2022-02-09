"Сразу за девятой птицей из США прилетела 10-я". В Украину прибыла еще одна партия военной помощи

Из США доставили более 80 тонн боеприпасов для ВСУ Фото: U.S. Embassy Kyiv / Twitter

"Сегодня день открытых дверей в аэропорту Борисполь! Сразу за девятой птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины", – отметил министр.

Today is an «open day» at Boryspil airport! * Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! * @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

США будут продолжать помогать Украине в защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом 9 февраля в Twitter сообщила пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Киеве.

Ще два літаки з боєприпасами - частина готової до використання безпекової допомоги на суму 200 млн. доларів США, ухваленої у січні. США продовжуватимуть надавати життєво важливу підтримку Україні, допомагаючи їй у захисті суверенітету та територіальної цілісності. pic.twitter.com/eZWkqTSle1 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 9, 2022

Девятый самолет с военной помощью из США прилетел в Киев сегодня днем. Он доставил амуницию весом более 80 тонн. Резников уточнил, что речь идет о боевых патронах.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. С тех пор прибыло еще семь самолетов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.