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Суд в Афинах решил не выдавать Литве ветерана АТО, которого осудили за штурм Вильнюсской телебашни в 1991 году

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Решение об отказе в экстрадиции принял апелляционный суд в Афинах
Решение об отказе в экстрадиции принял апелляционный суд в Афинах
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Апелляционный суд в Афинах решил не выдавать украинца, ветерана АТО Александра Радкевича в Литву. Об этом Украинский Хельсинкский союз по правам человека и адвокат Димитрас Димитриадис сообщили "Ґратам" 9 февраля.

Радкевича сегодня выпустят из СИЗО и он сможет вернуться в Украину, сказал адвокат УНИАН.

"Председатель суда отменил все вопросы по выдаче Литве, принял решение освободить Александра Радкевича. Сейчас готовится документ у прокурора, и сегодня – максимум завтра украинца должны освободить. Свобода – дело часов", – заявил он. 

Украинца задержали 14 сентября 2021 года в Греции, когда он ехал на отдых. В Литве Радкевича заочно приговорили к четырем годам лишения свободы по так называемому делу 13 января о штурме телевизионной башни в Вильнюсе в январе 1991 года, сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она приветствовала решение суда в Афинах. 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/481999259948018

Литва добивалась экстрадиции украинца.

В январе 2022 года он рассказал "Ґратам", что не знал о приговоре, хотя сотрудничал со следствием. 

"Ко мне обращались еще в 2014 году осенью, а затем – в 2015-м, весной, приходили документы на мой адрес. То ли через посольство, то ли как, меня вызывали из прокуратуры Литвы к прокурору в Украине, в Фастове, по месту жительства. Тогда пришли документы – с переводом с литовского на русский. То есть адрес они знали. Я еще спрашивал прокурора, как кого меня допрашивают: как свидетеля или как обвиняемого? Мне сказали, что как свидетеля. Поэтому я шел навстречу следствию, отвечал на все вопросы – их куча была. Где-то в декабре 2015 года они снова выслали вопросы. Моя жена в ответ сообщила, что я нахожусь в АТО. Я служил на Светлодарской дуге руководителем разведки бригады. Тогда меня вызвали в военную прокуратуру Краматорска. И там они меня приглашали в Литву на суд. Я ответил, что не могу прибыть. Во-первых, я нахожусь на войне с Россией. Во-вторых, у меня нет ни загранпаспорта, ни визы – это еще было до безвиза. То есть они предлагали, чтобы я за свои средства сделал паспорт, сделал себе визу и за свои деньги приехал к ним. Это глупость, наверное", – отметил Радкевич. 

После этого, по словам украинца, представители правоохранительных органов Литвы к нему не обращались. В 2019 году мужчина пытался выяснить, не осужден ли он, но якобы не получил ответа, а о приговоре и розыске узнал уже в Греции.

Контекст:

В ночь на 13 января 1991 года советские военные и спецподразделения силовых органов захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Это произошло через год после того, как республика объявила о восстановлении своей независимости от СССР. В событиях в Вильнюсе погибло 14 человек, более 1000 безоружных людей пострадали. 

Вильнюсский окружной суд в марте 2019 года огласил приговор по этому делу. Суд заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы, а бывшего офицера КГБ Михаила Головатова – к 12 годам тюрьмы за военные преступления и преступления против человечности.

Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, оказался среди осужденных. Он рассказал "Ґратам", что участвовал в событиях у Дома печати в 11 января, он был водителем танка. Двигатель заклинил, танк отбуксировали в часть и украинец несколько дней чинил его. Радкевич говорит, что в захвате телебашни 13 января не участвовал. 

"Конечно, нам не нравилось то, что нам приказывали делать – ни одному из офицеров. Но вы тоже поймите, почему в танки посадили офицеров? Если солдат не выполняет боевой приказ, ему грозит всего два года дисбата. Если не выполняет приказ офицер, нас могли приравнять к предателю родины, и мы могли получить 25 лет тюрьмы. Это был Советский Союз! Мы все говорили, что в людей стрелять не будем – это все офицеры нашего полка говорили. И давить людей танками мы тоже не будем. Но не уехать из расположения части мы не имели права", – объяснил он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Греция, СССР, Людмила Денисова, штурм, КГБ, Вильнюс, экстрадиция, АТО, апелляция, апелляционный суд, ветеран
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