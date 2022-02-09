Суд в Афинах решил не выдавать Литве ветерана АТО, которого осудили за штурм Вильнюсской телебашни в 1991 году

Радкевича сегодня выпустят из СИЗО и он сможет вернуться в Украину, сказал адвокат УНИАН.

"Председатель суда отменил все вопросы по выдаче Литве, принял решение освободить Александра Радкевича. Сейчас готовится документ у прокурора, и сегодня – максимум завтра украинца должны освободить. Свобода – дело часов", – заявил он.

Украинца задержали 14 сентября 2021 года в Греции, когда он ехал на отдых. В Литве Радкевича заочно приговорили к четырем годам лишения свободы по так называемому делу 13 января о штурме телевизионной башни в Вильнюсе в январе 1991 года, сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она приветствовала решение суда в Афинах.

Литва добивалась экстрадиции украинца.

В январе 2022 года он рассказал "Ґратам", что не знал о приговоре, хотя сотрудничал со следствием.

"Ко мне обращались еще в 2014 году осенью, а затем – в 2015-м, весной, приходили документы на мой адрес. То ли через посольство, то ли как, меня вызывали из прокуратуры Литвы к прокурору в Украине, в Фастове, по месту жительства. Тогда пришли документы – с переводом с литовского на русский. То есть адрес они знали. Я еще спрашивал прокурора, как кого меня допрашивают: как свидетеля или как обвиняемого? Мне сказали, что как свидетеля. Поэтому я шел навстречу следствию, отвечал на все вопросы – их куча была. Где-то в декабре 2015 года они снова выслали вопросы. Моя жена в ответ сообщила, что я нахожусь в АТО. Я служил на Светлодарской дуге руководителем разведки бригады. Тогда меня вызвали в военную прокуратуру Краматорска. И там они меня приглашали в Литву на суд. Я ответил, что не могу прибыть. Во-первых, я нахожусь на войне с Россией. Во-вторых, у меня нет ни загранпаспорта, ни визы – это еще было до безвиза. То есть они предлагали, чтобы я за свои средства сделал паспорт, сделал себе визу и за свои деньги приехал к ним. Это глупость, наверное", – отметил Радкевич.

После этого, по словам украинца, представители правоохранительных органов Литвы к нему не обращались. В 2019 году мужчина пытался выяснить, не осужден ли он, но якобы не получил ответа, а о приговоре и розыске узнал уже в Греции.