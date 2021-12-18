Из Швейцарии в США экстрадировали российского бизнесмена, которого СМИ связывают со спецслужбами РФ

"Владислав Клюшин сегодня экстрадирован в США. Его передали в Цюрихе американским полицейским, которые сопровождали его в полете в США. Российского бизнесмена обвиняют в совершении с несколькими сообщниками инсайдерской торговли на десятки миллионов долларов", – говорится в сообщении.
Гражданин России был арестован 21 марта 2021 года в кантоне Вале на юго-западе Швейцарии. Официально Вашингтон запросил его экстрадиции 19 апреля на основании двустороннего договора между Швейцарией и США.
Федеральное управление юстиции Швейцарии вынесло решение об экстрадиции Клюшина 24 июня.
В декабре суд отклонил апелляцию российского бизнесмена.
Клюшина называют возможным владельцем анонимного Telegram-канала "Незыгарь", публикующего новости и аналитику на политические темы в России.
По данным The Times, Клюшина подозревают в руководстве операцией российских спецслужб по вмешательству в президентские выборы в США, в том числе в причастности к хакерским атакам на серверы Демократической партии.