Швейцарский суд разрешил экстрадицию в США российского бизнесмена, подозреваемого во вмешательстве в американские выборы

Клюшина подозревают в причастности к хакерским атакам на серверы Демократической партии США Фото: depositphotos.com

В своем постановлении суд заявил, что у него нет оснований ставить под сомнение независимость судебной системы США и что американские власти предоставили достаточные аргументы для суда над Клюшиным.

По данным The Times, Клюшина подозревают в руководстве операцией российских спецслужб по вмешательству в президентские выборы в США, в том числе в причастности к хакерским атакам на серверы Демократической партии. Издание утверждает, что Клюшин проходит обвиняемым по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами.