Украина не помогает задержанному в Греции по запросу Литвы ветерану АТО – волонтер

По ее словам, украинский консул присутствовал на суде в Афинах, а в МИД Украины заверили, что внимательно следят за делом.

"Радкевич недвусмысленно дал понять своим адвокатам, что уверен в своей невиновности и готов доказывать ее в суде. Так что шансы на политический компромисс, которым могло бы быть, скажем, помилование, значительно уменьшаются", – отметила Решетилова.

Она заявила в Facebook, что Украина "не предоставила никакой поддержки" Радкевичу, он до сих пор находится в следственном изоляторе. 12 января состоялось рассмотрение жалобы украинца на решение суда первой инстанции по выдаче Литве. Свое решение апелляционный суд Греции огласит 26 января.

В колонке волонтер отметила, что заседание получилось достаточно напряженным. На нем присутствовал посол Литвы в Греции, не скрывавший возмущения позицией греческого адвоката Радкевича.

"Защитник Александра Димитриос Димитриадис отметил, что: ордер на экстрадицию был составлен с нарушением норм законодательства Европейского союза, регламентирующих соответствующую процедуру; существуют обоснованные сомнения, что Радкевич был обеспечен надлежащей правовой помощью в греческом суде первой инстанции, принимавшем решение об экстрадиции; что в 1991 году Литовской республики де-юре не существовало, равно как и вооруженного конфликта на территории Литвы. Следовательно, осуждение Радкевича за совершение военных преступлений не имеет смысла", – подчеркнула Решетилова.