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Украина не помогает задержанному в Греции по запросу Литвы ветерану АТО – волонтер

Решетилова заявила, что Украина "не предоставила никакой поддержки" Радкевичу
Решетилова заявила, что Украина "не предоставила никакой поддержки" Радкевичу
Фото: Olha Reshetylova / Facebook

Украина, "опасаясь испортить отношения со стратегическим партнером", не выразила обеспокоенности судьбой задержанного в Греции по запросу Литвы ветерана АТО Александра Радкевича. Об этом журналистка и волонтер Ольга Решетилова 13 января написала в колонке на "Украинской правде".

По ее словам, украинский консул присутствовал на суде в Афинах, а в МИД Украины заверили, что внимательно следят за делом.

"Радкевич недвусмысленно дал понять своим адвокатам, что уверен в своей невиновности и готов доказывать ее в суде. Так что шансы на политический компромисс, которым могло бы быть, скажем, помилование, значительно уменьшаются", – отметила Решетилова.

Она заявила в Facebook, что Украина "не предоставила никакой поддержки" Радкевичу, он до сих пор находится в следственном изоляторе. 12 января состоялось рассмотрение жалобы украинца на решение суда первой инстанции по выдаче Литве. Свое решение апелляционный суд Греции огласит 26 января.

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/4986252268073555

В колонке волонтер отметила, что заседание получилось достаточно напряженным. На нем присутствовал посол Литвы в Греции, не скрывавший возмущения позицией греческого адвоката Радкевича.

"Защитник Александра Димитриос Димитриадис отметил, что: ордер на экстрадицию был составлен с нарушением норм законодательства Европейского союза, регламентирующих соответствующую процедуру; существуют обоснованные сомнения, что Радкевич был обеспечен надлежащей правовой помощью в греческом суде первой инстанции, принимавшем решение об экстрадиции; что в 1991 году Литовской республики де-юре не существовало, равно как и вооруженного конфликта на территории Литвы. Следовательно, осуждение Радкевича за совершение военных преступлений не имеет смысла", – подчеркнула Решетилова.

Контекст:

Радкевича задержали 14 сентября 2021 года в Греции, в Литве его заочно приговорили по "так называемому делу 13 января". "В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время событий в январе 1991 года. Советская власть, введя войска в Литву, пыталась силой вернуть страну в состав СССР", – пояснила ситуацию Решетилова.

Среди осужденных оказался и Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. 11 января этого же года его назначили водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, рассказала журналистка.

По информации Решетиловой, о приговоре Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием. В 2014 году его допросила украинская прокуратура в качестве свидетеля в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве.

В ночь на 13 января 1991 года советские военные и спецподразделения силовых органов захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Это произошло через год после того, как республика объявила о восстановлении своей независимости от СССР. В событиях в Вильнюсе погибло 14 человек, более 1000 безоружных людей пострадали. 

Вильнюсский окружной суд в марте 2019 года огласил приговор по этому делу. Суд заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы, а бывшего офицера КГБ Михаила Головатова – к 12 годам тюрьмы за военные преступления и преступления против человечности.

Теги: Украина, Греция, Литва, МИД Украины, военные, экстрадиция, АТО, апелляционный суд, Ольга Решетилова, ветеран
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