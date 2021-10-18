МИД Украины подтвердил смерть спецпредставителя по приднестровскому урегулированию

Как уточнили в ведомстве, дипломат умер 16 октября на 60-м году жизни.

"Работу в МИД Украины он начал в 1992 году. Работал в сфере многосторонних отношений, европейской и евроатлантической интеграции в центральном аппарате МИД… С 2003-го до 2005 года работал заместителем руководителя Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины. С 2010-го до 2017 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Эстонской Республике. С 2017 года был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования", – рассказали в МИД.

В 2013 году Крыжановскому был присвоен самый высокий дипломатический ранг – Чрезвычайного и Полномочного посла.