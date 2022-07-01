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"Началась новая история Украины и ЕС". Зеленский выступил перед Верховной Радой

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Президент, глава ВР и премьер-министр подписали заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути к евроинтеграции Украины
Президент, глава ВР и премьер-министр подписали заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути к евроинтеграции Украины
Фото: president.gov.ua

Стремление Украины к членству в ЕС перестало быть только желанием Киева и стало "юридически зафиксированным фактом". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Верховной Рады 1 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

"115 дней между подачей украинской заявки на вступление [в ЕС] и ответом Европейского союза – это рекордно короткий срок. Мы были сплочены так же, как ради нашей обороны. Мы действовали в единстве – так же, как для защиты нашего государства, нашей земли. Мы не останавливались ни на мгновение, пока Европейский совет не принял положительное решение", – сказал президент.

По словам Зеленского, за 115 дней в поддержку кандидатства были проведены сотни переговоров, встреч, телефонных разговоров, акций, митингов и концертов. 

Он заявил, что ради своего выбора украинцы должны "с оружием в руках защищать независимость". 

"Обретение членства в Европейском союзе – это не только геополитика или реализация политических стремлений. Это конкретные вещи, конкретные преимущества, которые приносят пользу жизни каждого человека, каждой компании, каждой государственной институции", – заявил Зеленский.

Он отметил, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС реализовано уже на 63%, 37%  остаются "задачами для всех нас". Президент призвал народных депутатов и членов правительства работать в координации и утвердить десятки важных для евроинтеграции законопроектов. 

Президент, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявление о "единстве всех ветвей власти".

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouТube

На заседании парламента торжественно внесли флаг Евросоюза. Также перед депутатами выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Украина имеет "очень четкую европейскую перспективу".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Теги: Верховная Рада, Украина, Еврокомиссия, Соглашение об ассоциации, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Евросоюз, заседание, ЕС
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