"Началась новая история Украины и ЕС". Зеленский выступил перед Верховной Радой

"115 дней между подачей украинской заявки на вступление [в ЕС] и ответом Европейского союза – это рекордно короткий срок. Мы были сплочены так же, как ради нашей обороны. Мы действовали в единстве – так же, как для защиты нашего государства, нашей земли. Мы не останавливались ни на мгновение, пока Европейский совет не принял положительное решение", – сказал президент.
По словам Зеленского, за 115 дней в поддержку кандидатства были проведены сотни переговоров, встреч, телефонных разговоров, акций, митингов и концертов.
Он заявил, что ради своего выбора украинцы должны "с оружием в руках защищать независимость".
"Обретение членства в Европейском союзе – это не только геополитика или реализация политических стремлений. Это конкретные вещи, конкретные преимущества, которые приносят пользу жизни каждого человека, каждой компании, каждой государственной институции", – заявил Зеленский.
Он отметил, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС реализовано уже на 63%, 37% остаются "задачами для всех нас". Президент призвал народных депутатов и членов правительства работать в координации и утвердить десятки важных для евроинтеграции законопроектов.
Президент, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявление о "единстве всех ветвей власти".
На заседании парламента торжественно внесли флаг Евросоюза. Также перед депутатами выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Украина имеет "очень четкую европейскую перспективу".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.