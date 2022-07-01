"Началась новая история Украины и ЕС". Зеленский выступил перед Верховной Радой

Президент, глава ВР и премьер-министр подписали заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути к евроинтеграции Украины Фото: president.gov.ua

"115 дней между подачей украинской заявки на вступление [в ЕС] и ответом Европейского союза – это рекордно короткий срок. Мы были сплочены так же, как ради нашей обороны. Мы действовали в единстве – так же, как для защиты нашего государства, нашей земли. Мы не останавливались ни на мгновение, пока Европейский совет не принял положительное решение", – сказал президент.

По словам Зеленского, за 115 дней в поддержку кандидатства были проведены сотни переговоров, встреч, телефонных разговоров, акций, митингов и концертов.

Он заявил, что ради своего выбора украинцы должны "с оружием в руках защищать независимость".

"Обретение членства в Европейском союзе – это не только геополитика или реализация политических стремлений. Это конкретные вещи, конкретные преимущества, которые приносят пользу жизни каждого человека, каждой компании, каждой государственной институции", – заявил Зеленский.

Он отметил, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС реализовано уже на 63%, 37% остаются "задачами для всех нас". Президент призвал народных депутатов и членов правительства работать в координации и утвердить десятки важных для евроинтеграции законопроектов.

Президент, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявление о "единстве всех ветвей власти".

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Видео: Офіс Президента України / YouТube

На заседании парламента торжественно внесли флаг Евросоюза. Также перед депутатами выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Украина имеет "очень четкую европейскую перспективу".