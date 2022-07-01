В Раде установили флаг Евросоюза

Спикер ВР Стефанчук заявил, что увидеть флаг Евросоюза в украинском парламенте было его мечтой Фото: president.gov.ua

Он подчеркнул, что это одно из двух его желаний.

“Второе – когда я наконец сниму военную форму и одену белую рубашку с костюмом“, – написал он.

Видео торжественного внесения флага ЕС в зал парламента опубликовано в Telegram Верховной Рады.

На сегодняшнем заседании перед депутатами выступили президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также парламент должен утвердить ряд евроинтеграционных законопроектов, сообщало издание LB.ua. Накануне план рассмотрения в Раде документов для евроинтеграции обсудили на заседании фракции “Слуги народа“. По словам спикера фракции Юлии Палийчук, нардепы также намерены предложить назначить председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.