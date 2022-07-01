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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Раде установили флаг Евросоюза

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Спикер ВР Стефанчук заявил, что увидеть флаг Евросоюза в украинском парламенте было его мечтой
Спикер ВР Стефанчук заявил, что увидеть флаг Евросоюза в украинском парламенте было его мечтой
Фото: president.gov.ua

В сессионном зале Верховной Рады Украины установили флаг Евросоюза. Об этом 1 июля написал спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

Он подчеркнул, что это одно из двух его желаний.

“Второе – когда я наконец сниму военную форму и одену белую рубашку с костюмом“, – написал он.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/445259837420860

Видео торжественного внесения флага ЕС в зал парламента опубликовано в Telegram Верховной Рады.

На сегодняшнем заседании перед депутатами выступили президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также парламент должен утвердить ряд евроинтеграционных законопроектов, сообщало издание LB.ua. Накануне план рассмотрения в Раде документов для евроинтеграции обсудили на заседании фракции “Слуги народа“. По словам спикера фракции Юлии Палийчук, нардепы также намерены предложить назначить председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, на котором рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Теги: Верховная Рада, Украина, Еврокомиссия, флаг, евроинтеграция, Европейский союз, парламент, Евросоюз, Руслан Стефанчук, заседание, ЕС
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