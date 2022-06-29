Шмыгаль назвал восемь евроинтеграционных направлений, по которым Украина ведет переговоры с ЕС

Речь идет о таких направлениях:
Зеленский отметил, что Украина не должна прекращать шаги по евроинтеграции.
"Мы не должны останавливаться. Поставлена задача, мы дали нашим людям важные обещания. Этот курс мы не меняем", – сказал он.
Глава государства обсудил с участниками совещания евроинтеграционные законопроекты, которые являются приоритетными на 2022 год.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, на котором рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.