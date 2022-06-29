ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль назвал восемь евроинтеграционных направлений, по которым Украина ведет переговоры с ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль рассказал о работе правительства в направлении евроинтеграции
Шмыгаль рассказал о работе правительства в направлении евроинтеграции
Фото: president.gov.ua

На сегодня правительство ведет переговоры с Евросоюзом по восьми направлениям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 июня на совещании по вопросу евроинтеграции, которое проводил президент Владимир Зеленский, сообщила его пресс-служба.

Речь идет о таких направлениях:

  • присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) – это так называемый таможенный безвиз. В конце июня в онлайн-формате состоялась финальная оценочная миссия готовности Украины к присоединению к NCTS, которая предоставила положительное заключение, отметили в пресс-службе. Ожидается принятие соответствующего закона во втором чтении;
  • подготовка к подписанию соглашения о либерализации автомобильных перевозок, которое должно состояться в ближайшие дни, благодаря чему разрешения на транспортные перевозки для украинских компаний будут не нужны;
  • создание общего пространства роуминга между Украиной и ЕС – украинцы не будут платить за роуминг в странах Европейского союза, а граждане ЕС не будут платить за роуминг в Украине;
  • подготовка к присоединению Украины к единой зоне платежей в евро без комиссии;
  • интеграция энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы;
  • заключение соглашения о "промышленном безвизе" для открытия взаимного доступа на рынки промышленной продукции;
  • интеграция Украины в цифровой рынок ЕС;
  • присоединение ко всем инициативам европейского "зеленого курса".

Зеленский отметил, что Украина не должна прекращать шаги по евроинтеграции.

"Мы не должны останавливаться. Поставлена задача, мы дали нашим людям важные обещания. Этот курс мы не меняем", – сказал он.

Глава государства обсудил с участниками совещания евроинтеграционные законопроекты, которые являются приоритетными на 2022 год.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, на котором рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: евроинтеграция, Владимир Зеленский, Евросоюз, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта G
Алеся БАЦМАН
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"Неприятная болячка". Наташа Королева без бюстгальтера показала, как болезнь изменила ее тело. Фото
"Неприятная болячка". Наташа Королева без бюстгальтера показала, как болезнь изменила ее тело. Фото
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции как день лопуха назначение одинаковое
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" G
Алеся БАЦМАН
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (324448)
2
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (89404)
3
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (77231)
4
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (75984)
5
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (70772)
6
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (69097)
7
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини (47763)
8
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео (40593)
 
 
 
 