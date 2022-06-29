Шмыгаль назвал восемь евроинтеграционных направлений, по которым Украина ведет переговоры с ЕС

Речь идет о таких направлениях:

присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) – это так называемый таможенный безвиз. В конце июня в онлайн-формате состоялась финальная оценочная миссия готовности Украины к присоединению к NCTS, которая предоставила положительное заключение, отметили в пресс-службе. Ожидается принятие соответствующего закона во втором чтении;

подготовка к подписанию соглашения о либерализации автомобильных перевозок, которое должно состояться в ближайшие дни, благодаря чему разрешения на транспортные перевозки для украинских компаний будут не нужны;

создание общего пространства роуминга между Украиной и ЕС – украинцы не будут платить за роуминг в странах Европейского союза, а граждане ЕС не будут платить за роуминг в Украине;

подготовка к присоединению Украины к единой зоне платежей в евро без комиссии;

интеграция энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы;

заключение соглашения о "промышленном безвизе" для открытия взаимного доступа на рынки промышленной продукции;

интеграция Украины в цифровой рынок ЕС;

присоединение ко всем инициативам европейского "зеленого курса".

Зеленский отметил, что Украина не должна прекращать шаги по евроинтеграции.

"Мы не должны останавливаться. Поставлена задача, мы дали нашим людям важные обещания. Этот курс мы не меняем", – сказал он.

Глава государства обсудил с участниками совещания евроинтеграционные законопроекты, которые являются приоритетными на 2022 год.