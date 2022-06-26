Стефанчук ожидает, что Рада примет все евроинтеграционные законы до 2025 года

"Мы специально формировали так называемые евроинтеграционные дни, когда принимали исключительно законы, связанные с европейской интеграцией. Последний день ознаменовался четырьмя такими законами. Это Стамбульская конвенция, это антикоррупционная стратегия и два закона в сфере экологии, которые касаются вывоза отходов и вопросов, связанными с лесами. После этого мы получаем целый ряд директив Европейского союза, в соответствии с которыми нужно принять законодательные акты. Мы сейчас работаем над этим комплексом законопроектов. Я думаю, их будет около сотни", – рассказал Стефанчук.
Он сообщил, что сейчас парламент работает с Кабмином, нарабатывает необходимые законодательные акты, которые будут засчитаны Украине как выполнение требований Европейской комиссии.
"Мы выйдем на комплексный план работ, представим обществу перечень законодательных актов и план их принятия в Верховной Раде, потому что мы хотим, чтобы все происходило прозрачно, стабильно и прогнозируемо, – добавил Стефанчук. – Парламент будет делать все, чтобы 2025 год стал годом, когда Украина выполнит все обязательства, связанные с ее потенциальным членством в ЕС. Парламент, я думаю, справится еще быстрее. Как раз за парламентом никаких задержек не будет, потому что наше направление понятно, мы к нему будем идти, включая всем известный турборежим".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, на котором рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.