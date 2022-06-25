Зеленский: Кандидатство не упало Украине с неба, мы заслужили. Давайте гордиться

Зеленский: Были времена, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы. Помните? Фото: president.gov.ua

Видео обнародовано в Facebook президента.

Он отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается с самого утра.

"На телевидении, радио, в интернете продолжается диалог о том, что это означает, какие условия Украине предстоит выполнить, как тяжело это будет сделать и сколько лет займет… И я по итогам этого дня хочу сказать следующее. А давайте хоть немного порадуемся? Тихо, скромно, в душе, но порадуемся. За себя, свое любимое государство. Давайте почувствуем момент и вкус этого мгновения", – обратился президент к украинцам.

Зеленский сравнил путь евроинтеграции с покорением Эвереста.

По словам президента, Украина сейчас на предпоследней точке этого пути, но "мы, не оглянувшись вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине" и как будет тяжело преодолеть последние 1848 метров.

"Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы уже преодолели 7 тыс. метров? Не будем стесняться говорить о собственных достижениях. Не будем народом с короткой памятью и неполноценностью. Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он свалился нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали? Сегодня мы акцентируем внимание на семи требованиях ЕС. Да, это правда. Но разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом", – продолжил Зеленский.

Он напомнил о реформах и изменениях, которые произошли в Украине в последние несколько лет.

"Были времена, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых потребовали от нас все государственные учреждения. В них – чиновники, которые никак не отчитывались перед нами и не подавали электронные декларации. Высокопоставленные должностные лица, для контроля которых не существовало ни специального органа, ни специального суда. Депутаты, которые были неприкосновенны. Президент, которому невозможно было объявить импичмент. Земля, которую нельзя было просто приобрести. Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили", – сказал Зеленский.

В стране начали процесс большой приватизации, провели земельную реформу, децентрализацию, создали систему центров админуслуг, запустили антикоррупционные органы, перевели в онлайн ряд госуслуг, напомнил он.

"Многое было сделано. Именно сделано! Давайте не забывать об этом. Давайте гордиться собой. И россиян отбросили. И победим. Потому что именно тогда будут уважать нас, когда мы уважаем себя. Не утешайте себя, что это пощечина Москве. А гордитесь, что это аплодисменты Украине. И именно поэтому я хочу видеть нас в единой семье. Пусть это вдохновляет вас. Мы заслужили это. Осознали это. Улыбнитесь, пожалуйста. И дай нам всем Бог спокойной ночи. Ну а завтра – снова в бой. С новыми силами и новыми крыльями", – добавил глава государства.