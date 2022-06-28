Санду: Молдова – маленькая страна, но мы готовы поддержать послевоенное восстановление Украины

"Молдова – это маленькая страна со скромными инструментами, но мы готовы оказать поддержку в послевоенном восстановлении Украины. Во время нашего разговора мы обсудили экономическое сотрудничество, особое внимание уделили общим тревогам по энергетическому сектору", – сказала она.
По словам Санду, обе стороны подтвердили готовность усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить энергетическую безопасность двух государств.
Зеленский рассказал, что Молдова направит в Украину подразделение саперов, которые будут помогать в разминировании страны, и сообщил, что Украина поможет Молдове с реконструкцией железной дороги. Также он поблагодарил Молдову за помощь украинцам, которые были вынуждены покидать свои дома из-за войны.
Санду добавила, что Украина и Молдова будут вместе работать над внедрением реформ, необходимых для вступления в ЕС.
"И мы уверены, что можем справиться со всеми вызовами, чтобы достичь этой цели", – подчеркнула она.
Санду прибыла в Украину утром 27 июня. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, а также встретилась с Зеленским. Это первый ее визит в Украину за время полномасштабного вторжения России.
На встрече в Киеве Зеленский и Санду обсудили риски угроз безопасности, связанные с Приднестровьем.