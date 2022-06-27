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Додону предъявили обвинения в превышении полномочий

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Додон обвинения отрицает
Додон обвинения отрицает
Фото: EPA

Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону предъявили обвинения в превышении полномочий. Об этом 27 июня сообщила прокуратура страны.

Додону предъявили превышение должностных полномочий (ст. 46, ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Молдовы) в рамках уголовного дела "Энергокома".

Обвинение касается действий Додона в 2008–2009 годах, когда он занимал должность первого вице-премьера, министра экономики и торговли Молдовы.

В частности, его обвиняют в том, что он подписал заключение, на основании которого в мае 2008 года гендиректором "Энергокома" был заключен договор о закупке электроэнергии для Молдовы. По данным правоохранителей, закупочная цена электроэнергии была завышена на 29%, из-за чего страна понесла убытки в размере почти $12 млн.

"В то же время данные действия привели к повышению тарифов на электроэнергию, что затронуло права конечных потребителей, граждан Республики Молдова", – добавили в прокуратуре.

Отмечается, что в ходе сегодняшних слушаний экс-президент Молдовы не признал своей вины.

Контекст:

Утром 24 мая Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Служба информации и безопасности провели обыски в доме Додона в Кишиневе по подозрению в коррупции, незаконном обогащении, измене Родине и финансировании политической партии преступной организацией. После обысков его задержали.

26 мая Додона отправили под домашний арест. 21 июня Додон сообщил, что суд оставил его под домашним арестом еще на 30 суток.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Молдова, прокуратура, электроэнергия, Игорь Додон, обвинение
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