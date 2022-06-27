Додону предъявили обвинения в превышении полномочий

Додону предъявили превышение должностных полномочий (ст. 46, ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Молдовы) в рамках уголовного дела "Энергокома".

Обвинение касается действий Додона в 2008–2009 годах, когда он занимал должность первого вице-премьера, министра экономики и торговли Молдовы.

В частности, его обвиняют в том, что он подписал заключение, на основании которого в мае 2008 года гендиректором "Энергокома" был заключен договор о закупке электроэнергии для Молдовы. По данным правоохранителей, закупочная цена электроэнергии была завышена на 29%, из-за чего страна понесла убытки в размере почти $12 млн.

"В то же время данные действия привели к повышению тарифов на электроэнергию, что затронуло права конечных потребителей, граждан Республики Молдова", – добавили в прокуратуре.

Отмечается, что в ходе сегодняшних слушаний экс-президент Молдовы не признал своей вины.