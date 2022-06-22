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Суд оставил экс-президента Молдовы Додона под арестом на 30 суток

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Додона подозревают в коррупции, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией
Додона подозревают в коррупции, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией
Фото: EPA

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона суд оставил под домашним арестом еще на 30 суток. Об этом он сообщил в Facebook 21 июня.

Политик заявил, что решение суда будет обжаловано в Апелляционной палате Кишинева.

https://www.facebook.com/dodon.igor/videos/1184288392410211/

Как пишет NewsMakerпод арестом еще на 20 суток останется и родственник Додона Петру Мериняну, которого задержали вместе с Додоном 25 мая.

Контекст:

Утром 24 мая Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Служба информации и безопасности провели обыски в доме Додона в Кишиневе по подозрению в коррупции, незаконном обогащении, измене Родине и финансировании политической партии преступной организацией. После обысков его задержали.

Как пишет агентство Agora, в 2020 году депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой фигурируют бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк и Додон, а также бывший демократ Сергей Яралов. На видео Плахотнюк предлагает Додону черный пакет, в котором, вероятно, могла быть крупная сумма. Додон отверг обвинения. Он заявил, что часть диалога между ним и Плахотнюком была сфальсифицирована.

Агентство сообщило, что 18 мая 2022 года исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу принял решение об открытии уголовного дела по делу о "пакете".

26 мая Додона отправили под домашний арест.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Молдова, коррупция, Игорь Додон, домашний арест
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