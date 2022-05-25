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В Молдове после обысков на 72 часа задержали экс-президента Додона. Прокуроры просят арестовать его на 30 дней

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Додон отметил, что на все обвинения прокуроров у него есть "необходимые объяснения"
Додон отметил, что на все обвинения прокуроров у него есть "необходимые объяснения"
Фото: EPA

Правоохранители Молдовы задержали на 72 часа экс-президента страны Игоря Додона. Об этом 24 мая изданию Newsmaker сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдовы Мариана Керпек.

Утром 24 мая Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Служба информации и безопасности провели обыски в доме Додона в Кишиневе по подозрению в коррупции, незаконном обогащении, измене Родине и финансировании политической партии преступной организацией.

Кроме этого, обыски прошли и в других местах, в частности, в недвижимости, принадлежащей Додону через посредников.

И.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Елена Казакова рассказала на брифинге, что во время обысков один из подозреваемых "попытался проглотить улику, таким образом уничтожив ее", пишет Newsmaker в Telegram.

"Документы, найденные в доме, подтверждают сделки с недвижимостью на сумму более €700 тыс.", – отметила Казакова.

По словам прокурора, правоохранители нашли предметы роскоши, деньги в национальной и иностранной валютах, контракты, расписки, документы, квитанции.

Их изъяли и будут исследовать на предмет "связи с незаконным обогащением", подчеркнула Казакова.

Как пишет агентство Agora, в 2020 году депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой фигурируют бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк и Додон, а также бывший демократ Сергей Яралов. На видео Плахотнюк предлагает Додону черный пакет, в котором, вероятно, могла быть крупная сумма денег. Додон отверг обвинения. Он заявил, что часть диалога между ним и Плахотнюком была сфальсифицирована.

Агентство сообщило, что 18 мая 2022 года исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу принял решение об открытии уголовного дела по делу о "пакете".

Додон через своих адвокатов опубликовал в Facebook обращение к сторонникам, заявив, что "не в первый раз становится мишенью срежиссированного и политически управляемого правосудия".

Он отметил, что на все обвинения у него есть "необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона", добавив, что все "выдержит".

https://www.facebook.com/dodon.igor/posts/8211611242198142

Прокуроры подали в суд ходатайство об аресте Додона на 30 дней, сообщил TV8.

Контекст:

Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидату от проевропейской оппозиции Майе Санду.

Сейчас Додон является почетным председателем Партии социалистов.

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