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Экс-президенту Молдовы Додону объявили подозрение по делу о хищении денег на импорте электроэнергии из Украины

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Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016 2020 годах
Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах
Фото: EPA

Генеральная прокуратура Молдовы объявила о подозрении бывшему президенту страны Игорю Додону по делу о хищении денег на импорте электроэнергии из Украины в 2008 году. Об этом экс-президент рассказал журналистам 29 декабря после допроса в Генпрокуратуре, пишет молдавское издание NewsMaker.

Расследование этого дела возобновили в сентябре 2021 года. По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике (НАРЭ) и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, реализовало преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене. Додон тогда возглавлял министерство экономики и торговли.

21 декабря Генпрокуратура Молдовы сообщила, что вызвала Додона на допрос по этому делу. Допрос должен был состояться 27 декабря, но по просьбе Додона и его адвоката его перенесли на 29 декабря.

После допроса экс-президент заявил журналистам, что сотрудничает со следствием и никуда сбегать не собирается. Он считает, что его допрос неслучайно организовали за пару дней до Нового года.

Также Додон сообщил, что на допросе ему показали приказы, подписанные им в качестве "ответственного за энергетический сектор" на посту министра экономики. Как подчеркнул Додон, он получил эти обязанности за неделю до событий, которые изучает прокуратура.

Контекст:

Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидатке от проевропейской оппозиции Майе Санду.

В июле 2021-го блок возглавляемой Додоном Партии социалистов и Партии коммунистов проиграл на парламентских выборах партии "Действие и солидарность", основанной Санду.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Молдова, прокуратура, электроэнергия, Игорь Додон
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