Экс-президенту Молдовы Додону объявили подозрение по делу о хищении денег на импорте электроэнергии из Украины

Расследование этого дела возобновили в сентябре 2021 года. По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике (НАРЭ) и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, реализовало преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене. Додон тогда возглавлял министерство экономики и торговли.
21 декабря Генпрокуратура Молдовы сообщила, что вызвала Додона на допрос по этому делу. Допрос должен был состояться 27 декабря, но по просьбе Додона и его адвоката его перенесли на 29 декабря.
После допроса экс-президент заявил журналистам, что сотрудничает со следствием и никуда сбегать не собирается. Он считает, что его допрос неслучайно организовали за пару дней до Нового года.
Также Додон сообщил, что на допросе ему показали приказы, подписанные им в качестве "ответственного за энергетический сектор" на посту министра экономики. Как подчеркнул Додон, он получил эти обязанности за неделю до событий, которые изучает прокуратура.
Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидатке от проевропейской оппозиции Майе Санду.
В июле 2021-го блок возглавляемой Додоном Партии социалистов и Партии коммунистов проиграл на парламентских выборах партии "Действие и солидарность", основанной Санду.