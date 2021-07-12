ЦИК Молдовы опубликовал итоги досрочных парламентских выборов

По информации ЦИК, явка на досрочных парламентских выборах в Молдове превысила 48% Фото: EPA

Партия, основателем которой является президент Молдовы Майя Санду, набрала 52,8% голосов избирателей (774 754).

На втором месте, по данным ЦИК, предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) – 27,17% голосов (398 678), третья – партия "Шор" 5,74% избирателей (84 185).

Остальные политические силы не преодолели порог в 5% голосов для прохождения в парламент Молдовы.

Скриншот: pv.cec.md

По информации ЦИК страны, на выборах проголосовали около 1,47 млн граждан Молдовы (более 205 тыс. – за рубежом), явка избирателей превысила 48%. Этого достаточно, чтобы выборы были признаны состоявшимися.

Согласно результатам расчетов, проведенных NewsMaker, партия Санду в новом парламенте может получить 62 – 63 мандата, 32 – ПСРМ-ПКРМ, шесть – "Шор".

Глава ПСРМ, бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Партия социалистов переходит в оппозицию, сообщает NewsMaker.

Как отмечается в Конституции Молдовы, парламент республики избирается сроком на четыре года.

Санду, с "убедительной победой демократических проевропейских политических сил" на выборах в парламент Молдовы поздравил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Это важный шаг для дружественной Молдовы на пути реализации реформ и европейских устремлений", – написал Зеленский.