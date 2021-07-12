ЦИК Молдовы опубликовал итоги досрочных парламентских выборов

Партия, основателем которой является президент Молдовы Майя Санду, набрала 52,8% голосов избирателей (774 754).
На втором месте, по данным ЦИК, предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) – 27,17% голосов (398 678), третья – партия "Шор" 5,74% избирателей (84 185).
Остальные политические силы не преодолели порог в 5% голосов для прохождения в парламент Молдовы.
По информации ЦИК страны, на выборах проголосовали около 1,47 млн граждан Молдовы (более 205 тыс. – за рубежом), явка избирателей превысила 48%. Этого достаточно, чтобы выборы были признаны состоявшимися.
Согласно результатам расчетов, проведенных NewsMaker, партия Санду в новом парламенте может получить 62 – 63 мандата, 32 – ПСРМ-ПКРМ, шесть – "Шор".
Глава ПСРМ, бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Партия социалистов переходит в оппозицию, сообщает NewsMaker.
Как отмечается в Конституции Молдовы, парламент республики избирается сроком на четыре года.
Санду, с "убедительной победой демократических проевропейских политических сил" на выборах в парламент Молдовы поздравил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
"Это важный шаг для дружественной Молдовы на пути реализации реформ и европейских устремлений", – написал Зеленский.
Щиро вітаю колегу Президентку * @SanduMaiaMD із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії «Дія і солідарність», на парламентських виборах! Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень! pic.twitter.com/8NiGJ6vqdn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2021
28 апреля Санду распустила парламент страны. 15 апреля КС Молдовы рассмотрел запрос Санду, в котором президент Молдовы просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент. КС постановил, что основание для роспуска парламента – невозможность сформировать правительство.
Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы Молдовы 24 декабря 2020 года.
Днем ранее тогдашний премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что правительство страны в полном составе подает в отставку. Как пояснил Кику, главная цель руководства страны – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.
Исполняющим обязанности премьер-министра страны после отставки Кику стал министр иностранных дел Аурелий Чокой.
В феврале 2021 года Санду выдвигала в премьеры Наталью Гаврилицу, но ее кандидатуру не поддержал ни один депутат.
25 марта депутаты от партии социалистов и их союзники из "Шор" и группы Pentru Moldova покинули заседание парламента, на котором должны были заслушать программу кандидата на должность премьера Игоря Гросу, писало издание NewsMaker. Гросу выдвинула в премьер-министры лично Санду. Слушания в парламенте не состоялись из-за отсутствия кворума.
26 марта Санду пригласила парламентские фракции на консультации по его роспуску согласно ч. 1 ст. 85 конституции Молдовы. "В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент", – говорится в тексте статьи.