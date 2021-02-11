Парламент Молдовы не поддержал назначение нового премьер-министра. За кандидата Санду не проголосовал ни один депутат

Некоторые члены молдавского парламента покинули заседание сразу после того, как кандидат на должность премьер-министра Наталья Гаврилица, выдвинутая президентом страны Майей Санду, начала презентацию программы правительства.

До начала голосования в парламенте стало известно еще о двух потенциальных кандидатах в премьеры Фото: ЕРА

Парламент Молдовы на заседании 11 февраля провалил голосование за назначение нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

При этом за кандидатуру нового премьера, которую выдвинула президент страны Майя Санду, не проголосовал ни один депутат. Некоторые из них покинули заседание сразу после того, как Гаврилица начала презентацию программы правительства.

До начала голосования за кабмин Гаврилицы стало известно еще о двух потенциальных кандидатах в премьеры. Лидер социалистов и бывший президент Молдовы Игорь Додон предложил кандидатуру экс-министра финансов Марианны Дурлештяну, а лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе – самого себя.

Сегодняшнее заседание парламента было завершено без принятия кадрового решения.

27 января Санду заявила, что подписала указ о назначении кандидатом на пост главы правительства бывшего министра финансов Натальи Гаврилицы.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 23 декабря 2020 года сообщил, что правительство страны в полном составе подает в отставку.

Как пояснил Кику, главная цель руководства страны – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра страны после отставки Кику стал министр иностранных дел Аурелий Чокой.