Санду выдвинула кандидата на пост премьер-министра Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду хочет видеть главой правительства страны бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу.

Президент Молдовы Майя Санду 27 января заявила, что подписала указ о назначении кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Санду хочет видеть главой правительства страны бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу.

"Это заслуживающий доверия профессионал. Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главная цель которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие", – сказала Санду.

При этом глава государства отметила, что по-прежнему считает досрочные парламентские выборы единственным выходом из кризиса.

"У граждан должно быть право выбрать депутатов, которые будут работать на их благо. Сейчас парламентские фракции могут доказать, что хотят досрочных выборов", – подчеркнула Санду.

Согласно молдавскому законодательству, у кандидата в премьеры есть 15 дней, чтобы представить на утверждение парламента состав и программу работы правительства.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 23 декабря 2020 года заявил, что правительство страны в полном составе подает в отставку.

Как пояснил Кику, главная цель руководства страны – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра страны после отставки Кику стал министр иностранных дел Аурелий Чокой.

8 декабря стало известно, что партия Санду "Действие и солидарность" готова выдвинуть вотум недоверия правительству страны. Главным требованием была отставка Кику. Санду при этом подчеркнула, что необходимо распустить парламент страны.