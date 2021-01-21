Конституционный суд Молдовы отменил закон о статусе русского языка

21 января Конституционный суд Молдовы (КСМ) отменил принятый в декабре прошлого года закон, в котором, в частности, русскому языку предоставили статус языка межнационального общения. Об этом информирует сайт КСМ.
"Суд признал неконституционным закон №234 от 16 декабря 2020 года о функционировании языков, на которых говорят на территории Республики Молдова. Это решение окончательное, не может быть обжаловано, оно вступает в силу с даты принятия", – говорится в сообщении.
В Конституционный суд обращались члены парламента Октавиан Цыку, Дина Плынгэу и Мария Чобану.
"Придавая русскому языку статус, аналогичный статусу румынского языка, оспариваемый закон снижает интегрирующую силу официального языка. Преимущественное отношение к русскому языку по сравнению с другими языками этнических меньшинств путем позиционирования его на уровне государственного языка противоречит ст. 13 конституции... Оспариваемый закон не содержит стабильной, устойчивой и четко определенной языковой политики с точки зрения конституционных требований. Отсутствие такой политики вредит интересам общества", – объяснили в КСМ.
Согласно ст. 13 конституции Молдовы, государственным языком страны является молдавский. Вместе с тем в ней говорится и о том, что страна признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка.
Законопроект, который закрепляет за русским языком статус межнационального общения, парламент Молдовы принял в первом чтении 3 декабря 2020 года, во втором чтении – 16 декабря. На тот момент президент Молдовы Игорь Додон утвердил закон 18 декабря.
Закон принимали единогласно депутаты парламентского большинства – Партии социалистов и партии "Шор", сообщал "Интерфакс". Оппозиция бойкотировала заседание парламента в знак протеста против утвержденной парламентским большинством "токсичной" повестки дня.
В Молдове не проводились исследования по вопросам, связанным с изучением и использованием государственного языка. Но, по данным последней переписи населения Молдовы, которая прошла в 2014 году, около 54,6% граждан Молдовы обычно разговаривают на молдавском языке, 24% – на румынском, 14,5% – на русском, 2,7% – на украинском и столько же – на гагаузском, 1% – на болгарском.