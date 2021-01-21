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Конституционный суд Молдовы отменил закон о статусе русского языка

16 декабря 2020 года парламент Молдовы принял закон, согласно которому русский язык стал языком межнационального общения. 21 января 2021 года Конституционный суд по жалобе парламентариев отменил этот закон.

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Решение КСМ окончательное
Решение КСМ окончательное
Скриншот: constcourt.md

21 января Конституционный суд Молдовы (КСМ) отменил принятый в декабре прошлого года закон, в котором, в частности, русскому языку предоставили статус языка межнационального общения. Об этом информирует сайт КСМ.

"Суд признал неконституционным закон №234 от 16 декабря 2020 года о функционировании языков, на которых говорят на территории Республики Молдова. Это решение окончательное, не может быть обжаловано, оно вступает в силу с даты принятия", – говорится в сообщении.

В Конституционный суд обращались члены парламента Октавиан Цыку, Дина Плынгэу и Мария Чобану.

"Придавая русскому языку статус, аналогичный статусу румынского языка, оспариваемый закон снижает интегрирующую силу официального языка. Преимущественное отношение к русскому языку по сравнению с другими языками этнических меньшинств путем позиционирования его на уровне государственного языка противоречит ст. 13 конституции... Оспариваемый закон не содержит стабильной, устойчивой и четко определенной языковой политики с точки зрения конституционных требований. Отсутствие такой политики вредит интересам общества", – объяснили в КСМ.

Согласно ст. 13 конституции Молдовы, государственным языком страны является молдавский. Вместе с тем в ней говорится и о том, что страна признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка.

Законопроект, который закрепляет за русским языком статус межнационального общения, парламент Молдовы принял в первом чтении 3 декабря 2020 года, во втором чтении – 16 декабря. На тот момент президент Молдовы Игорь Додон утвердил закон 18 декабря.

Закон принимали единогласно депутаты парламентского большинства – Партии социалистов и партии "Шор", сообщал "Интерфакс". Оппозиция бойкотировала заседание парламента в знак протеста против утвержденной парламентским большинством "токсичной" повестки дня.

В Молдове не проводились исследования по вопросам, связанным с изучением и использованием государственного языка. Но, по данным последней переписи населения Молдовы, которая прошла в 2014 году, около 54,6% граждан Молдовы обычно разговаривают на молдавском языке, 24% – на румынском, 14,5% – на русском, 2,7% – на украинском и столько же – на гагаузском, 1% – на болгарском.

Теги: Молдова, русский язык, Конституционный Суд, парламент, закон
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