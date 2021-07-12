Санду заявила о намерении приступить к формированию правительства Молдовы

Санду надеется, что сможет работать с парламентским большинством, состоящим из честных людей Фото: EPA

"Сегодняшнюю энергию голосования необходимо использовать, чтобы изменить Молдову и превратить ее в страну, из которой не только не уезжают, но и возвращаются. Как президент, я хочу работать с честным и компетентным правительством, чтобы объединить общество и поставить интересы его граждан во главу угла усилий правительства... После подсчета голосов и подтверждения результатов выборов мы сможем обсудить конституционные шаги по формированию правительства", – отметила Санду.

В то же время она раскритиковала ответственные за ход выборов государственные учреждения, отметив, что они пока "не соответствуют ожиданиям граждан".

"Как президент, я вам обещаю, что в ближайшие годы я сделаю все от меня зависящее, чтобы людям было проще голосовать, без давления и коррупции. Это будет приоритетом и будущего парламента. И надеюсь, что смогу работать с парламентским большинством, состоящим из честных людей, чтобы день выборов стал праздником демократии для каждого гражданина", – подчеркнула Санду.

Согласно предварительным подсчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на досрочных парламентских выборах 11 июля в Молдове лидирует "Действие и солидарность" (PAS). После обработки 99,72% бюллетеней партия, основателем которой является Санду, набрала 52,68% голосов избирателей (770 384).

На втором месте, по данным ЦИК, предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) – 27,26% голосов (398 641), третья – партия "Шор", за которую проголосовали 5,76% избирателей (84 162).

Остальные политические силы не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент Молдовы.

Скриншот: pv.cec.md

По информации ЦИК страны, на выборах проголосовали около 1,47 млн граждан Молдовы (более 205 тыс. – за рубежом), явка избирателей превысила 48%. Этого достаточно, чтобы выборы были признаны состоявшимися.

По прогнозу NewsMaker, партия Санду в новом парламенте получит 62 мандата, 32 – ПСРМ-ПКРМ, семь – "Шор".