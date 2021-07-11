Явка на выборах в Молдове превысила 33%. Выборы признали состоявшимися

Голосование началось в 7.00 и продлится до 21.00 Фото: EPA

К 15.30 явка избирателей превысила 33%, этого достаточно, чтобы выборы были признаны состоявшимися.

По информации ЦИК страны, на выборах проголосовали 983 727 граждан Молдовы, из них более 134 тыс. – за рубежом.

Наибольшая доля тех, кто уже сделал выбор, – люди в возрасте 56–70 лет, их 37,05%. Граждане в возрасте от 41 до 55 лет составляют 24,16%, в возрастной категории 26–40 лет проголосовали 20,91%.

Самые неактивные избиратели – молодые люди от 18 до 25 лет (6,42%), сообщили журналисты.

Президент Молдовы Майя Санду уже приняла участие в голосовании, об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня ты выбираешь свое будущее: голосуй!" – написала она.

В выборах в парламент Молдовы участвует 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Голосование началось в 7.00 и продлится до 21.00.